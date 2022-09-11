«التجارة»:500 مليون دولار زيادة في حجم الصادرات الغذائية بالنصف الأول من 2022

كشف النشرة الشهرية الصادرة عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية التابع لوزارة التجارة حول تطور الصادرات خلال النصف الأول من 2022 مقارنة بـالعام الماضي 2021 أن الصادرت الغذائية المصرية حققت نسبة نمو بقيمة 2.4 % خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من بالعام الماضي 2021 .

وأضافت النشرة الشهرية أن إجمالي الصادرات خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 2169 مليون دولار مشيرا إلي أن معدل النمو من حيث الكم سجلت ارتفاعا بنحو 2.4 % .

وكشفت النشرة الشهرية أنه خلال النصف الأول من العام الجاري سجلت الصادرات الغذائية 2.169 مليار دولار مقارنة ب2.118 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2021 بنسبة تغيير 500 مليون دولار .

وكان المهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية في مصر قد أعلن أن صادرات الصناعات الغذائية حققت حوالي 2.17 مليار دولار، في النصف الاول من العام الجاري، بنسبة نمو 2.4%، مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2021، والتي كانت حوالي 2.11 مليار دولار.

وأضاف، في بيان الأربعاء الماضي، أن الصادرات إلى الدول العربية تربعت على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال النصف الأول من عام 2022، بقيمة 1.08 مليار دولار، تمثل 50% من إجمالي الصادرات الغذائية، بنسبة تراجع 3% وبقيمة 31 مليون دولار.

ويليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 427 مليون دولار، بنسبة زيادة 22%، وتمثل 20% من إجمالي الصادرات، ثم الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 148 مليون دولار، وتمثل 7% من إجمالي الصادرات، بنسبة نمو 31%.

والدول الافريقية غير العربية، بقيمة 144 مليون دولار، وتمثل 6% من إجمالي الصادرات بنسبة تراجع 24%.

أما باقي المجموعات الدولية فكانت الصادرات بقيمة 363 مليون دولار، وتمثل 17% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية، خلال نفس الفترة.