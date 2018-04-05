التجارة والصناعة عن عدم فرض رسوم إغراق على الصاج: لمصلحة للاقتصاد

استهدف توفير احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج وحماية المستهلك المصرى من ارتفاع الأسعارمحمد ريحانأكد ياسر جابر، المتحدث الرسمى لوزارة التجارة والصناعة، أن قرار وزير التجارة والصناعة بشأن عدم فرض رسوم إغراق على واردات الصاج المدرفل على البارد ذات منشأ أو المصدرة من الصين وروسيا

استهدف توفير احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج وحماية المستهلك المصرى من ارتفاع الأسعار





محمد ريحان

أكد ياسر جابر، المتحدث الرسمى لوزارة التجارة والصناعة، أن قرار وزير التجارة والصناعة بشأن عدم فرض رسوم إغراق على واردات الصاج المدرفل على البارد ذات منشأ أو المصدرة من الصين وروسيا وبلجيكا، جاء في إطار حرص الوزارة على حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ويعكس التزام الوزارة بقواعد النظام التجاري العالمي المتعدد وأحكام منظمة التجارة العالمية وكل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية التجارة العالمية، والتى تتيح لوزير التجارة باعتباره رئيس سلطة التحقيق، اتخاذ القرار الذى يحقق الصالح العام للاقتصاد القومى ككل وليس لقطاع واحد فقط.

وأضاف أن «الصلب المدرفل على البارد يدخل ضمن مدخلات الإنتاج لعدد كبير من الشركات المنتجة للأجهزة الكهربائية والهندسية والتى قامت بضخ استثمارات كبيرة لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن فرض أي رسوم إغراق على هذه الأصناف سيؤثر على تنافسية هذه المنتجات بالسوقين المحلية والخارجية، وكذا ارتفاع أسعارها بشكل كبير نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وهو ما ينعكس سلبًا على المستهلك المصرى.

وأشار جابر إلى أن القرار استهدف أيضًا إيجاد تنوع فى منتجات الصاج المدرفل على البارد، سواء من حيث الكميات أو الجودة؛ لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية التى يدخل الصاج كأحد المستلزمات فى إنتاجها.