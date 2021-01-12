«التجارة والصناعة» تنفى تشكيل لجنة لتحديد آليات مشاركة الملاكى فى مبادرة إحلال الغاز

المبادرة اشتملت على كل التفاصيل المتعلقة بشروط التمويل والمستندات المطلوب تقديمها على الموقع الإلكترونى سواء للملاكى أو الأجرة أو الميكروباص

نفت وزارة التجارة والصناعة وجود لجنة لتحديد آليات ومحددات مشاركة السيارات الملاكى ضمن مبادرة إحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة، حيث إن المبادرة اشتملت على كل التفاصيل المتعلقة بشروط التمويل والمستندات المطلوب تقديمها على الموقع الإلكترونى سواء للملاكى أو الأجرة أو الميكروباص.

قال ياسر جابر، المتحدث الرسمى لوزارة التجارة والصناعة، إن المبادرة تتيح إحلال السيارات التى مضى على صنعها عشرون عاما واستبدالها بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى وذلك من خلال قرض ميسر يتم سداده على فترة تتراوح ما بين 7 إلى 10 سنوات وبفائدة مقطوعة %3.

كما تتضمن المبادرة سداد قيمة تخريد السيارة المتقادمة والتى تتراوح ما بين 12 إلى 20 ألف جنيه، إلى جانب حافز أخضر يتم تحديده وفقا لسعر السيارة الجديدة، وتقديمه كمقدم، ليصل الحد الأقصى له إلى حوالى 50 ألف جنيه.