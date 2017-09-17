التجارة والصناعة تستجيب لمطالب مد مهلة توفيق أوضاع المستوردين

ياسمين فوازأعلن الدكتور محمد فؤاد، نائب العمرانية، والمتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، استجابة وزيرةالتجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، للطلب الذي تقدم به لمد مهلة توفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية حتى يوم 22 ديسمبر المقبل، بدلاً من 6 سبتمبر، وفقاً للمدة التي حددها قانون سجل ا



ياسمين فواز

أعلن الدكتور محمد فؤاد، نائب العمرانية، والمتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، استجابة وزيرةالتجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، للطلب الذي تقدم به لمد مهلة توفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية حتى يوم 22 ديسمبر المقبل، بدلاً من 6 سبتمبر، وفقاً للمدة التي حددها قانون سجل المستوردين رقم 7 لسنة 2017 الصادر شهر مارس الماضي.

وقال فؤاد إن القرار جاء مطمئناً لأصحاب البطاقات الاستيرادية، فهذا يمنح المستوردين مهلة إضافية لتوفيق أوضاعهم للتوافق مع أحكام قانون سجل المستوردين، والذي يهدف إلى وضع ضوابط للاستيراد للقضاء على عشوائية الاستيراد وضمان الجودة.

وذكر فؤاد أنه كانت هناك حالة من الرعب من جانب المستوردين لعدم قدرتهم على وجود مساحة زمنية مناسبة لتوفيق أوضاعهم، وفقاً للمدة الزمنية التي كانت مقررة من قبل وهي السادس من سبتمبر، حيث إن المشكلة كانت تتمحور حول إعطاء مهلة زمنية تقدر بستة أشهر للمستوردين منذ تاريخ صدور القانون وليس من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، مشتملة الإجازات الرسمية، مما وضعهم في موقف محرج نتيجة ضيق الوقت.

وأكد فؤاد أن مد مهلة توفيق الأوضاع الخاصة بأصحاب البطاقات الاستيرادية، أعطى فرصة لنهاية التكدس والازدحام أمام المكاتب الموكل إليها استقبال طلبات المستوردين، فضلاً عن اطمئنان المستوردين لعدم تحملهم أعباء مالية إضافية أو تعرضهم للشطب من سجل المستوردين، مما يعمل على استقرار عجلة الاقتصاد القومي نتيجة ثقتهم في الإجراءات التي عليهم اتباعها، وضمان مناخ اقتصادي يسمح ببقائهم في السوق المصرية.