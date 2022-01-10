«التجارة والصناعة» تحسم معاملة الإفراج الجمركي عن السيارات المزودة بتقنية «EQ-Boost».. تعرف على نص القرار

بعد خلاف بين عدد من الجهات الحكومية وبعض المستوردين حول تحديد آلية الإفراج الجمركي عن تلك الفئة من المركبات

أخطرت وزارة التجارة والصناعة وزارة المالية – عبر منشور رسمي – بشأن تحديد معاملة الإفراج الجمركي عن السيارات العاملة بأنظمة تشغيل «EQ-Boost» عبر الموانئ الجمركية.

كانت الفترة الماضية شهدت خلاف بين عدد من الجهات الحكومية وبعض المستوردين على تحديد آلية الإفراج الجمركي عن السيارات العاملة بأنظمة تشغيل “EQ-Boost” المنتمية لبعض الماركات التجارية ومن أبرزها «مرسيدس، وجيلي» باعتبارها من السيارات “الهجين” من عدمه.

وبحسب المنشور الصادر عن وزارة التجارة والصناعة -التى حصلت “المال” على نسخة منه-؛ فقد تبين من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن السيارة تحتوي على محرك احتراق تقليدي وبطارية 48 فولت ومحرك كهربائي يقع بين محرك الاحتراق وصندوق نقل الحركة حيث يعطي طاقة كهربائية 16 ك. وات وقدرة قدرها 22 “حصان” إضافية وذلك لدعم محرك الاحتراق أثناء التسارع ولذلك فإن المحركين يعملان معًا ولا يمكن أن يعمل المحرك منفردًا وأيضًا لا يمكن أن يعمل المحرك الميكانيكي منفردًا بل تعمل المنظومة متكاملة وذلك بهدف زيادة قدرة السيارة بالحصان نتجية دفع المحركين وتقليل استهلاك الوقود وبالتالي تحسين الانبعاثات الصادرة عن السيارة.

المنشور الاستيراد رقم 37 لسنة 218 وتحديثه بالمنشور الاستيرادي رقم 7 لسنة 2021؛ أوضح أنه يتم السماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة التى تعمل بمحركين للدفع “محرك ذو مكابس متناوبة ومحرك كهربائي” بشرط ألا يتجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الانتاج حتي تاريخ الشحن أو التملك ولم يشير إلى كلمة من فئة الهجين.

وأشار المنشور إلى أن السيارة لابد أن تعمل بمحركين للدفع واحد ميكانيكي والآخر كهربائي وهذا ما تحقق في السيارات التى تعمل بتكنولوجيا “EQ-Boost”.

وأوضحت الوزارة في تقريرها أن السيارات التى تعمل بتكنولوجيا “EQ-Boost” والموجودة حاليًا بالجمارك؛ ففي حالة تحقق الجمرك من أن هذة السيارات بها محركين للدفع واحد ميكانيكي والآخر كهربائي وذلك وفقًا لما ورد بتقرير الهيئة العامة للتنمية الصناعية فيتم السير في إجراءات الإفراج عن تلك المركبات.

كما يتم معاملة السيارات التى تعمل بمحركين للدفع “محرك ذو مكابس متناوبة ومحرك كهربائي” نفس معاملة السيارات التى تعمل بمحرك وقود أو محرك كهربائي بحيث يشترط للإفراج عنها أن يتم شحنها أو فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وألا يكون قد سبق استخدامها وكذا استيفاء الشروط المنصوص عليها في الملحق رقم “3” المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005.

ويوضح المنشور التالي؛ الخطاب الصادر عن وزارة التجارة والصناعة الخاص بشأن تحديد معاملة السيارات المستوردة العاملة بأنظمة تشغيل “EQ-Boost” في عمليات الإفراجات الجمركية: