التجارة : نحتل المرتبة الأولى عالميًّا فى إنتاج التمور

أحمد اللاهونىأعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، تنظيم مهرجان التمور المصرية في دورته الثالثة بواحة سيوة خلال الفترة من 8- 10 نوفمبر المقبل، يتضمن المهرجان إطلاق مسابقة التمور المصرية بدورتها الثالثة، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومنظمة

أحمد اللاهونى

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، تنظيم مهرجان التمور المصرية في دورته الثالثة بواحة سيوة خلال الفترة من 8- 10 نوفمبر المقبل، يتضمن المهرجان إطلاق مسابقة التمور المصرية بدورتها الثالثة، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ومحافظة مطروح.

ويشارك في المهرجان مصنعو ومصدرو التمور من كل أنحاء الجمهورية، وخبراء زراعة وإنتاج ووقاية النخيل، وعدد من المزارعين المختصين بزراعة النخيل وتصنيع التمور، وممثلو عدد من المؤسسات العلمية والبحثية والمنظمات والهيئات الدولية المعنية.

وقال الوزير إن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًّا فى إنتاج التمور بنسبة 18% من الإنتاج العالمى، كما تحتل المرتبة الأولى عربيًّا بنسبة 23%، مشيرًا إلى أن مصر تُولي قطاع التمور اهتمامًا بالغًا؛ لكونه أحد القطاعات الواعدة لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وتشغيل الأيدي العاملة.

وأكد أن إقامة المهرجان الثالث للتمور المصرية يأتي استكمالاً للنجاح الذى حققه المهرجان في دورته الأولى 2015، والثانية 2016، يهدف المهرجان إلى إلقاء الضوء علي قطاع التمور في مصر، وتوحيد جهود كل الجهات من مؤسسات حكومية وجهات بحثية ومنظمات دولية للنهوض بالقطاع وإيجاد الحلول التطبيقية للمشاكل التي تواجه منتجي ومصنعي التمور.

وأشار إلى أن الدولة مهتمة باستضافة عدد من أهم مستوردي التمور من دول العالم المختلفة، فضلًا عن دعوة كبار المصدرين وسلاسل التسويق والشركات الكبرى لفتح آفاق جديدة لمنتجي ومصنعي التمور؛ لتسويق وتصدير منتجاتهم.

ولفت إلى الأثر الإيجابي الذي تركه المهرجان على صناعة وتصدير التمور المصرية بالعالم، حيث بلغت كمية الصادرات المصرية من التمور خلال الربع الأول من العام الحالي 17.3 ألف طن، بزيادة قدرها 32% في الكمية، و10% في القيمة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

وأشاد قابيل بالتعاون المثمر مع الجانب الإماراتى لتطوير زراعة وصناعة التمور في مصر، حيث يجرى حاليًّا التنسيق لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بقطاع التمور بمصر، تشمل تأهيل مجمع تمور الوادي الجديد الحكومي على غرار ما تم العام الماضي من تأهيل مصنع تمور سيوة الحكومي، وإنشاء مخازن مبرّدة للتمور بالواحات البحرية التابعة لمحافظة الجيزة واستقدام خبراء لنقل التكنولوجيا على مدار سلسلة القيمة لقطاع التمور مساهمة من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، على أن تتولى جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي مهمة الإشراف على تنفيذ تلك المشاريع بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.