التجارة : زيارات ميدانية للوفود المشاركة بمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» للمدن والمجمعات

تنظم وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج زيارات ميدانية بالمدن والمجمعات الصناعية للوفود المشاركة بفعاليات النسخة السادسة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة والذي يعقد خلال الفترة من 31 مايو وحتى 1 يونيو المقبل، و تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبحضور عدد كبير من علماء وخبراء مصر بالخارج الى جانب رجال الصناعة في مصر وعدد من ممثلي الشركات العالمية، حيث ينظم المؤتمر وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة وقطاع الاعمال العام والانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والهيئة العامة للاستثمار.

وتستهدف سلسلة الزيارات الميدانية التى تنظمها الوزارة – ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة – إطلاع الوفود المشاركة على التطور الكبير الذي تشهده كافة القطاعات الصناعية من خلال المقومات والامكانات الصناعية الهائلة المتوافرة في مصر ودعم توجهات الدولة نحو توطين الصناعة الوطنية والترويج للفرص والمقومات الاستثمارية بالاقتصاد المصرى والاستفادة من الكوادر والخبرات المصرية بالخارج فى تطوير القطاع الصناعى وجذب المزيد من الاستثمارات.

كما تتضمن الزيارات الميدانية المقررة زيارة لمجمع الروبيكى الصناعى بمدينة بدر حيث يضم الوفد المشارك فى الزيارة خبراء ومتخصصين فى مجالات الغزل والنسيج والملابس والتكنولوجيا، والطاقة الخضراء المستخدمة فى قطاع الغزل والنسيج بالاضافة إلى مجالات الصباغة والتجهيز ، كما تتضمن الزيارات زيارة للمجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد حيث يضم الوفد المشارك متخصصين فى مجالات الألبان والبرمجيات والإنشاءات والهندسة الكهربائية، إضافة لتنظيم زيارة ميدانية لمدينة الدواء بمحافظة القليوبية حيث يضم الوفد المشارك خبراء فى مجالات الصناعات والتكنولوجيا الحيوية والخدمات الصحية وعلوم الأدوية إلى جانب مجالات علم المناعة وتطوير اللقاحات والكيمياء الحيوية والبيولوجية.