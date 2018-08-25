التجارة: حجم الاستثمارات الأوروبية 15.1 مليار دولار في 6 شهور

خالد بدر الدينأعلن عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن حجم استثمارات أوروبا في بلاده بلغ خلال النصف الأول من العام الجارى، أكثر من 15.1 مليار دولار، بينما وصل التبادل التجاري بين الجانبين خلال العام الماضي إلى 26 مليار دولار.وذكر نصار، في بيان عقب مباحثات مع ساندرا دى ويل القائم بأعمال سفير

خالد بدر الدين

أعلن عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن حجم استثمارات أوروبا في بلاده بلغ خلال النصف الأول من العام الجارى، أكثر من 15.1 مليار دولار، بينما وصل التبادل التجاري بين الجانبين خلال العام الماضي إلى 26 مليار دولار.

وذكر نصار، في بيان عقب مباحثات مع ساندرا دى ويل القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي بلغ العام الماضي 26.02 مليار دولار، فيما بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري 13.4 مليار دولار.

وذكرت وكالة شينخوا الصينية، أن أهم بنود التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي تشمل الأثاث والصناعات الطبية والمنتجات الجلدية والحاصلات الزراعية والسلع الهندسية والإلكترونية والصناعات الغذائية والغزل والمنسوجات والكتب والمصنفات الفنية والملابس الجاهزة والمنتجات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والمنتجات اليدوية.

وأضاف أن حجم الاستثمارات الأوروبية في السوق المصرية بلغ 15.1 مليار دولار، وتعتبر المملكة المتحدة البريطانية أكبر مستثمر أوروبي في مصر باستثمارات تبلغ 5.3 مليار دولار، تمثل 35% من قيمة الاستثمارات الأوروبية في مصر، تليها هولندا باستثمارات قدرها 2.5 مليار يورو، ثم إيطاليا بقيمة 1.48 مليار يورو، وفرنسا بقيمة 1.3 مليار يورو.

وأكد نصار، أن مصر والاتحاد الأوروبي يرتبطان بعلاقات اقتصادية استراتيجية، يدعمها تاريخ طويل من العلاقات السياسية المتميزة، لافتًا إلى حرص القيادة السياسية في مصر على تعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر، وأكبر مستثمر بالسوق المصرية، ونوه بأهمية تعزيز التعاون الاستثماري المشترك بهدف التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة أن مصر تمتلك فرصا استثمارية واعدة في مختلف المجالات الصناعية والزراعية باعتبارها محورا تجاريا مهما لأسواق دول منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.