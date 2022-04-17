اقتصاد وأسواق

«التجارة» تنفي إصدار أي قيود لتحجيم الاستيراد من الشركات السعودية

نفى المتحدث الرسمى صدور أى قرارات من الوزارة من شأنها منع تصدير منتجات سعودية إلى السوق المصرية
محمد ريحان 3:41 م, الأحد, 17 أبريل 22 3:41 م, الأحد, 17 أبريل 22

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أكد المتحدث الرسمى لوزارة التجارة والصناعة أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية تشهد تطوراً ملحوظاً، وذلك فى ضوء علاقات الأخوة والصداقة التى تربط قيادتي وحكومتى وشعبي البلدين الشقيقين.

ومن هذا المنطلق نفى المتحدث الرسمى صدور أى قرارات من الوزارة من شأنها منع تصدير منتجات سعودية إلى السوق المصرية، مشيراً إلى حرص الوزارة على تقديم التيسيرات اللازمة للشركات السعودية، سواء المستثمرة أو المصدرة للسوق المصرية.

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وفى هذا الإطار، لفت إلى أنه جارٍ توفيق أوضاع بعض الشركات السعودية وفقاً لقواعد التسجيل للمصانع المؤهلة للتصدير للسوق المصرية.

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بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والأسواق .. يتولي تغطية الأخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

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