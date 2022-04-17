أكد المتحدث الرسمى لوزارة التجارة والصناعة أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية تشهد تطوراً ملحوظاً، وذلك فى ضوء علاقات الأخوة والصداقة التى تربط قيادتي وحكومتى وشعبي البلدين الشقيقين.

ومن هذا المنطلق نفى المتحدث الرسمى صدور أى قرارات من الوزارة من شأنها منع تصدير منتجات سعودية إلى السوق المصرية، مشيراً إلى حرص الوزارة على تقديم التيسيرات اللازمة للشركات السعودية، سواء المستثمرة أو المصدرة للسوق المصرية.

وفى هذا الإطار، لفت إلى أنه جارٍ توفيق أوضاع بعض الشركات السعودية وفقاً لقواعد التسجيل للمصانع المؤهلة للتصدير للسوق المصرية.