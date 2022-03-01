اقتصاد وأسواق

مصر تمد المهلة الاستثنائية لقرار تحديد نسبة رطوبة القمح المستورد لمدة عام

اعتبارا من 3 أبريل 2022
محمد ريحان 3:53 م, الثلاثاء, 1 مارس 22 3:53 م, الثلاثاء, 1 مارس 22

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أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارا بالموافقة على مد العمل بالمهلة المنصوص عليها في القرار  الوزاري رقم ٩٠ لسنة ٢٠٢١ والخاص بتحديد نسبة رطوبة القمح المستورد لمدة عام اعتبارا من 3 أبريل ٢٠٢٢ .

وقال الدكتور خالد صوفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة إن القرار يأتي استجابة لطلب وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد العمل بالمهلة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم ٩٠ لسنة٢٠٢١ لقرب انتهاء العمل بها مطلع شهر أبريل المقبل، وذلك بهدف ضمان توفير هذه السلعة الاستراتيجية للمستهلك المصري بالجودة اللازمة. 

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وأشار إلى أن القرار يستهدف تنويع مصادر استيراد القمح وإتاحة الفرصة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتعدد المناشئ واختيار أفضل العروض المقدمة لاستيراد القمح على أن لا تزيد نسبة المحتوى الرطوبى على 13.5% من الوزن كحد أقصى وذلك باعتبار وزارة التموين والتجارة الداخلية الجهة المنوط بها تحديد احتياجات الدولة من هذه السلعة الاستراتيجية. 

ولفت رئيس هيئة المواصفات والجودة الى أن مواصفات الايزو العالمية حددت نسبة الرطوبة في القمح ألا تزيد عن  15.5 % كحد أقصى، كما نصت مواصفة الهيئة الدولية للدستور الغذائى CODEX على ألا تزيد نسبة الرطوبة عن 14.5% على أن تحدد كل دولة نسبة الرطوبة التي تتلائم وظروفها فى حدود تلك النسب.

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بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والأسواق .. يتولي تغطية الأخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

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