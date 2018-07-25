«التجارة» تفاوض روسيا لتسجيل «السوفالدى» تمهيدا لتصديره

■ «تصديرى الدواء»: تحرك إيجابى يستلزم موافقة الشركات المنتجة للخام أحمد اللاهونىتسعى وزارة التجارة والصناعة إلى تسجيل عقار «سوفالدى»، الخاص بعلاج مرضى التهاب الكبد الوبائى ( فيروس سى )، بروسيا، تمهيدًا لتصديره للسوق الروسية.وقالت مصادر مسئولة بالوزارة - فى تصريح

■ «تصديرى الدواء»: تحرك إيجابى يستلزم موافقة الشركات المنتجة للخام

أحمد اللاهونى

تسعى وزارة التجارة والصناعة إلى تسجيل عقار «سوفالدى»، الخاص بعلاج مرضى التهاب الكبد الوبائى ( فيروس سى )، بروسيا، تمهيدًا لتصديره للسوق الروسية.

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة – فى تصريحات لـ «المال»- إن الجانب المصرى بدأ التفاوض مع نظيره الروسى فى هذا الشأن، مستعينًا بالتجارب المصرية الناجحة، والتى قضى فيها العقار على الفيروس عند مستخدميه.

وأضافت أن المباحثات التى يجريها الجانب المصرى، متمثلا فى «هيئة تنمية الصادرات، قطاع الاتفاقيات التجارية، جهاز التمثيل التجارى، المجلس التصديرى للصناعات الدوائية، والشركة صاحبة العلامة التجارية» تتفاوض على تحديد المواصفات المطلوبة من المستورد الروسى، لإبلاغ الشركة المنتجة بها، فضلا عن حجم احتياجات السوق هناك.



وتستهدف «التجارة«متوسط نمو%10سنويًا، ووضعت خطة لجميع مكاتب التمثيل التجارى لتحقق زيادة فى الصادرات بأسواق أفريقيا والدول العربية بنسبة %20 ، و%5 بالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى، و%10 بدول آسيا.

وحققت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة كبيرة تقدر بنحو %14 خلال النصف الأول من العام الحالى، وسجلت 12 مليارًا و750 مليون دولار، مقارنة بـ 11مليارًا و215 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بارتفاع مليارا و535 مليون دولار، وفقًا لما أعلنه المهندس عمرونصار، وزير التجارة والصناعة، فى أحدث تقرير الإثنين الماضى.

وأوضح «نصار«أن الصادرات المصرية للأسواق الاتحاد الأوروبى خلال النصف الأول من العام الحالى ارتفعت بنسبة %18، وبلغت 3 مليارات و657 مليون دولار، مقارنة بـ 3 مليارات و96 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2017، وارتفعت الصادرات إلى أسواق الدول العربية بنسبة %5، وبلغت 4 مليارات و779 مليون دولار، مقارنة بـ4 مليارات و540 مليون دولار.

وأشار إلى أن الصادرات لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية حققت زيادة %11 لتسجل 705 ملايين دولار، مقارنة بـ 637 مليونًا، كما حققت الصادرات لأسواق القارة الأفريقية من دون أسواق الدول العربية بزيادة %27، وسجلت 756 مليون دولار مقابل 596 مليونًا.

وبدأت الشركات العاملة فى السوق المحلية فى إنتاج أول مثيل مصرى لعقار «سوفالدى» الأمريكى لعلاج فيروس «سى» خلال عام 2015، بعد موافقة «الصحة عليه واختيار الاسم التجارى، ثم إجراء والتجارب والدراسات الإكلينيكية، وتحليله بهيئة الرقابة الدوائية.

وأثنى د. ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية، على سعى الوزارة لتصدير «السوفالدى»، موضحا أن هذا الأمر يتطلب موافقة الشركات العالمية المنتجة للمادة الخام الموردة لمصر إعمالًا لمبدأ «الحماية الفكرية» لمنتجات الغير.

وذكر أن الشركات العالمية تورد المادة الخام المستخدمة فى تصنيع «السوفالدى«بأسعار مخفضة بنسبة %95 مقارنة بنظيرتها العالمية، بشرط تداولها فى السوق المحلية، أما غير ذلك فيستلزم موافقتها أولا.

وارتفعت صادرات الصناعات الطبية خلال الفترة من يناير إلى مايومن العام الحالى إلى 191 مليون دولار، مقارنة بـ180 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى محققة زيادة %6.