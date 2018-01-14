التجارة تفاوض جهات أجنبية لتمويل إنشاء 13 مجمعاً صناعياً

❐ 300-200 ألف متر مساحة المجمع.. وإنهاء الإنشاءات مطلع 2019 محمد ريحانعلمت «المال» أن وزارة الصناعة، تتفاوض مع عدة جهات أجنبية لتمويل إنشاء 13 مجمعا صناعيا فى 10 محافظات، هى: أسوان والأقصر وقنا وسوهاج والمنيا وأسيوط وبنى سويف والفيوم والغربية والإسكندرية.كان المهندس طارق

❐ 300-200 ألف متر مساحة المجمع.. وإنهاء الإنشاءات مطلع 2019

محمد ريحان

علمت «المال» أن وزارة الصناعة، تتفاوض مع عدة جهات أجنبية لتمويل إنشاء 13 مجمعا صناعيا فى 10 محافظات، هى: أسوان والأقصر وقنا وسوهاج والمنيا وأسيوط وبنى سويف والفيوم والغربية والإسكندرية.

كان المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، قد أكد فى تصريحات سابقة أن تكلفة تلك المجمعات تصل إلى 5.4 مليار جنيه.

وقال مصدر مسئول بالوزارة، أنه سيتم بدء الإجراءات التنفيذية للإنشاءات خلال فبراير المقبل، ومن المتوقع الانتهاء منها مطلع 2019.

ولفت إلى أن المساحة المخصصة لكل مجمع تتراوح بين «-200 300» ألف متر مربع، مشيرا إلى أن هيئة التنمية الصناعية ستوقع قريبا بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية، لتوصيل المرافق اللازمة لتلك المجمعات.

ومن المتوقع ان يضم كل مجمع أكثر من 200 مصنع، سيتم طرحها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.