اقتصاد وأسواق

«التجارة» ترفع رسم الصادر على الرصاص الخام إلى 8500 جنيه

شملت ألواح وصفائح وأشرطة من رصاص بسمك يتجاوز 0.2 مم
أحمد اللاهوني 1:57 ص, الثلاثاء, 18 يناير 22 1:57 ص, الثلاثاء, 18 يناير 22

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أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا بزيادة رسم الصادر، على الرصاص بأشكال الخام، وخردة وفضلات الرصاص، إلى 8500 جنيه للطن الواحد.

وتضمن القرار الذى حصلت «المال» على نسخة منه، ألواح وصفائح وأشرطة من رصاص بسمك يتجاوز 0.2 مم، ومصنوعات أخرى من الرصاص.

وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت قرارًا بزيادة رسم الصادر على فضلات وخردة النحاس والنحاس نصف خام والنحاس المرسب بنحو 8 آلاف جنيها ليسجل 28 ألف جنيه للطن الواحد بدلا من 20 ألفًا فى السابق.

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وضم قرار الوزيرة النحاس غير النقى، الأقطاب الموجبة من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائى، والنحاس النقى والخلائط النحاسية بأشكال خام، و”بروفيلات” النحاس، وكذلك الأصناف المصبوبة أو المقولبة أو المبصومة أو المطرقة، غير مشغولة أكثر من ذلك.

قرار وزيرة التجارة والصناعة
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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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