«التجارة» ترفع رسم الصادر على الرصاص الخام إلى 8500 جنيه

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا بزيادة رسم الصادر، على الرصاص بأشكال الخام، وخردة وفضلات الرصاص، إلى 8500 جنيه للطن الواحد.

وتضمن القرار الذى حصلت «المال» على نسخة منه، ألواح وصفائح وأشرطة من رصاص بسمك يتجاوز 0.2 مم، ومصنوعات أخرى من الرصاص.

وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت قرارًا بزيادة رسم الصادر على فضلات وخردة النحاس والنحاس نصف خام والنحاس المرسب بنحو 8 آلاف جنيها ليسجل 28 ألف جنيه للطن الواحد بدلا من 20 ألفًا فى السابق.