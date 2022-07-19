التجارة العالمية تسجل رقما قياسيا وتحقق 7.7 تريليون دولار بالربع الأول من 2022

ارتفعت قيمة التجارة العالمية إلى مستوى قياسي بلغ 7.7 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2022 ، بزيادة قدرها حوالي تريليون دولار مقارنة بالربع الأول من عام 2021 ، وفقًا لتحديث التجارة العالمية الصادر عن الأونكتاد ( تقرير الامم المتحدة للتجاره والتنمية)

وتصل قيمه النمو إلى نحو 250 مليون دولار مقارنة بالربع الرابع من عام 2021 ، مدفوع بارتفاع أسعار السلع الأساسية على الرغم من أنه من المتوقع أن يظل إيجابيًا ، فقد استمر نمو التجارة في التباطؤ خلال الربع الثاني من عام 2022.

ويقول التقرير: “بدأت الحرب في أوكرانيا تؤثر على التجارة الدولية ، إلى حد كبير من خلال الزيادات في الأسعار”.

ويضيف أن ارتفاع أسعار الفائدة وتقليل حزم التحفيز الاقتصادي من المرجح أن يكون لهما تأثير سلبي على أحجام التجارة لبقية عام 2022.

كما سيستمر التقلب في أسعار السلع الأساسية والعوامل الجيوسياسية في جعل التطورات التجارية غير مؤكدة.

نمو تجاري قوي لكل من البلدان المتقدمة والنامية

وفقًا للتقرير ، ظلت معدلات نمو التجارة في الربع الأول من عام 2022 قوية في جميع المناطق الجغرافية ، على الرغم من انخفاضها إلى حد ما في مناطق شرق آسيا والمحيط الهادئ.

وبلغ حجم التجارة في السلع السلعية حوالي 6.1 تريليون دولار ، بزيادة حوالي 25٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2021 ، وقفزة بنحو 3.6٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2021.

كانت قيمة الصادرات السلعية من البلدان النامية أعلى بنحو 25٪ في الربع الأول من عام 2022 عنها في الربع الأول من عام 2021. وبالمقارنة ، فإن هذا الرقم يبلغ حوالي 14٪ بالنسبة للبلدان المتقدمة.

كما نمت تجارة البضائع بين البلدان النامية بقوة خلال الربع الأول من عام 2022، بينما نمت التجارة في الخدمات إلى حوالي 1.6 تريليون دولار ، بزيادة حوالي 22٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2021 ، وارتفاع بنحو 1.7٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2021.

زيادات كبيرة عبر القطاعات

ويُظهر التقرير أن معظم القطاعات الاقتصادية سجلت زيادات كبيرة على أساس سنوي في قيمة تجارتها في الربع الأول من عام 2022، مع ارتفاع أسعار الوقود وراء الزيادة الكبيرة في قيمة التجارة في قطاع الطاقة.

بينما كان نمو التجارة أعلى من المتوسط ​​بالنسبة للمعادن والكيماويات، على النقيض من ذلك ، ظلت التجارة في قطاع النقل ومعدات الاتصالات دون مستويات 2021 و2019.

تباطؤ النمو الاقتصادي والحرب في أوكرانيا آفاق قاتمة

يقول التقرير إن تطور التجارة العالمية للفترة المتبقية من عام 2022 من المرجح أن يتأثر بنمو اقتصادي أبطأ من المتوقع بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والضغوط التضخمية والمخاوف بشأن القدرة على تحمل الديون في العديد من الاقتصادات.

يذكر التقرير أن الحرب في أوكرانيا تؤثر على التجارة الدولية من خلال زيادة الضغط التصاعدي على الأسعار الدولية للطاقة والسلع الأولية.

على المدى القصير ، بسبب الطلب العالمي غير المرن على المنتجات الغذائية والطاقة ، من المرجح أن يؤدي ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة إلى ارتفاع قيم التجارة وانخفاض حجم التجارة بشكل هامشي.

ومن العوامل الأخرى المتوقع أن تؤثر على التجارة العالمية هذا العام التحديات المستمرة لسلاسل التوريد العالمية واتجاهات وسياسات الأقلمة التي تدعم التحول نحو اقتصاد عالمي أكثر اخضرارًا.