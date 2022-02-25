اقتصاد وأسواق

«التجارة الداخلية»: 65% ارتفاعًا في أسعار القمح عالميًا نتيجة أزمة روسيا وأوكرانيا.. والاحتياطي يكفي حتى نهاية 2022

عشماوي: ما يحدث حاليا جراء الأزمة الروسية الأوكرانية ستكون لها تداعيات كثيرة
محمد مجدي 12:20 ص, السبت, 26 فبراير 22 12:20 ص, السبت, 26 فبراير 22

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أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن مصر أكبر دولة مستوردة للأقماح فى العالم تليها تركيا ثم أندونيسيا ثم الجزائر، وما يحدث حاليا جراء الأزمة الروسية الأوكرانية ستكون لها تداعيات كثيرة.

وقال “عشماوي ” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر إن سعر طن القمح عالمياً في فبراير الحالي بلغ 369 دولاراً بزيادة سعرية 65٪ على فبراير الماضي والذي لم يتعد ال 200 دولار.

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وأضاف أن مصر عملت على تأمين الاحتياطى الاستراتيجي من السلع، وذلك من خلال استيراد الأقماح من أكثر من 10 دول بخلاف دولتي روسيا وأوكرانيا.

وتابع “عشماوي” إن حجم الهدر والفاقد في تخزين القمح في الشون الترابية كان يصل إلي 25%، ويتم حاليًا إقامة 60 صومعة حقلية جديدة، بدلا من تلك الشون الترابية، كما أن احتياطي القمح يبلغ 4.5 مليون طن.

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وأوضح أنه متوقع أن يتم استلام نحو 3.6 مليون طن قمح محلي خلال الموسم القادم، أي يكون الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتي نهاية العام الحالي 2022.

وأشار الدكتور إبراهيم عشماوي إلي أن مصر لديها مخزون آمن من الزيوت، والاحتياطى من السلع الأساسية آمن يصل إلى 5 أشهر.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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