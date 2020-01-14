«التجارة الداخلية» يوافق على تغيير العلامة التجارية لمصنع 360 الحربى إلى لونج لايف

وافق جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين على طلب الهيئة القومية للإنتاج الحربى بتغيير العلامة التجارية لشركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربى) لتصبح لونج لايف (LONG-LIFE) بدلاً من (Helwan 360).

ووفقًا لشهادة جهاز تنمية التجارة الداخلية التى حصلت «المال» على نسخة منها فقد تم تسجيل العلامة التجارية الجديدة برقم 378624 فى 15/10/2019.

يشار إلى أن شركة حلوان للأجهزة المعدنية هى إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى، والتى بدأ نشاطها عام 1958 كوحدة إنتاجية ثم انضمت للهيئة ووزارة الإنتاج الحربى فى عام 1976، وهى متخصصة فى الأجهزة المنزلية المعدنية المعمرة.

ويوجد بالشركة 5 خطوط رئيسية للمنتجات المدنية تشمل السخانات والبوتاجازات والثلاجات وأجهزة التكييف والغسالات.

وبحسب تقرير للوزارة اختصت به «المال»، فإن جميع مكونات السخانات والبوتاجازات التى تنتجها الشركة صناعة مصرية %100، بينما يصل عمق تصنيع الثلاجة إلى %60، وخطوط تجميع فى التكييف والغسالة بنسبة مكون محلى تصل إلى %15 ويجرى العمل على زيادتها، ويبلغ عدد العاملين بالشركة 1256 مهندساً وفنياً وعاملاً.