«التجارة الداخلية» يعلق على أنباء رفض التموين تسجيل علامة نادي القرن لـ«الزمالك»

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه من حق أي ناد أن يتقدم بطلب لتسجيل العلامة التجارية وهو حق يكفله القانون.

وقال عشماوي خلال مؤتمر صحفي اليوم ردا على ما تردد في بعض وسائل الاعلام بشأن رفض وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي تسجيل العلامة التجارية «نادي القرن» لصالح نادي الزمالك أن عملية قبول تسجيل العلامة التجارية له معيارين.

وأضاف عشماوي أن المعيار الأول الأسبقية في التسجيل والثاني وجود مستندات دالة على ماهية العلامة التجارية.

وتابع أن وزارة التموين والتجارة الداخلية لديها من المختصين لفحص العلامات التجارية ومقارتنها بالعلامات المدونة لديها على قاعدة البيانات.

وأوضح عشماوي أنه في حالة قبول طلب التسجيل يتم نشر العلامة في صحيفة العلامة التجارية، لافتاً إلي أنه يمكن لأي جهة التقدم بتظلم وسيتم فحصه من قبل المتخصصين.