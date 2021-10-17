اقتصاد وأسواق

التجارة الداخلية: مصر ستتأثر بارتفاع أسعار السلع مثل باقي دول العالم ولكن بنسبة أقل (فيديو)

موجة من التضخم تشهدها دول العالم
محمد مجدي 11:20 م, الأحد, 17 أكتوبر 21 11:20 م, الأحد, 17 أكتوبر 21

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أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين و رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن ارتفاع أسعار البترول والوقود عالميا و بالطبيعي ما حدث في العالم سيكون له تأثير موجات تضخمية على مجموعة من السلع في مصر و الحكومة مستعدة لذلك من خلال توفير السلع في مصر .

وقال عشماوي خلال مداخلة عبر الفيديوكونفرنس مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد إنه خلال أزمة كورونا تم السيطرة على أسعار السلع و توفيرها للمواطنين في السوق المحلي في حين أن ما حدث في بعض دول العالم عكس ذلك ، موضحا أنه الآن يحدث نوع من الموجات التضخمية سببها زيادة في مدخلات الإنتاج .

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وأضاف عشماوي أن من أسبابها أيضا أسعار تكلفة المنتجات تغيرت ، والسوق عرض وطلب ولو حدث وارتفع الطلب على المعروض يرتفع سعر السلعة ، مشيرا إلى أن هناك فرقا بين الركود و الكساد في المنتجات .

و أشار عشماوي إلى أنه متوقع على مستوى العالم أنه حتى عام 2023 يبدأ السوق في تصويب أوضاعه واستقرار الأسعار ، كما أن مصر جزء من الاقتصاد العالمي و ستتأثر كباقي الدول ولكن بنسبة أقل .

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وأكد عشماوي أنه يتم استهداف أن يكون المعروض مطلوب من قبل المستهلكين ، كما أن وزير التموين والتجارة الداخلية تحدث أكثر من مرة أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يصل إلى أكثر 6 أشهر .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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