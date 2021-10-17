التجارة الداخلية: مصر ستتأثر بارتفاع أسعار السلع مثل باقي دول العالم ولكن بنسبة أقل (فيديو)

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين و رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن ارتفاع أسعار البترول والوقود عالميا و بالطبيعي ما حدث في العالم سيكون له تأثير موجات تضخمية على مجموعة من السلع في مصر و الحكومة مستعدة لذلك من خلال توفير السلع في مصر .

وقال عشماوي خلال مداخلة عبر الفيديوكونفرنس مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد إنه خلال أزمة كورونا تم السيطرة على أسعار السلع و توفيرها للمواطنين في السوق المحلي في حين أن ما حدث في بعض دول العالم عكس ذلك ، موضحا أنه الآن يحدث نوع من الموجات التضخمية سببها زيادة في مدخلات الإنتاج .

وأضاف عشماوي أن من أسبابها أيضا أسعار تكلفة المنتجات تغيرت ، والسوق عرض وطلب ولو حدث وارتفع الطلب على المعروض يرتفع سعر السلعة ، مشيرا إلى أن هناك فرقا بين الركود و الكساد في المنتجات .

و أشار عشماوي إلى أنه متوقع على مستوى العالم أنه حتى عام 2023 يبدأ السوق في تصويب أوضاعه واستقرار الأسعار ، كما أن مصر جزء من الاقتصاد العالمي و ستتأثر كباقي الدول ولكن بنسبة أقل .

وأكد عشماوي أنه يتم استهداف أن يكون المعروض مطلوب من قبل المستهلكين ، كما أن وزير التموين والتجارة الداخلية تحدث أكثر من مرة أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يصل إلى أكثر 6 أشهر .