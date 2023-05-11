التجارة الداخلية: لم يتم منح وثيقة علامة نادي القرن للنادي الأهلي أو الزمالك حتى الآن

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية، أنه ليس هناك إفادة حتى الان عن ما يسمى علامة نادي القرن، قائلا: ” لم يتم منح وثيقة علامة نادي القرن سواء للنادي الاهلي او نادي الزمالك حتى الان”.

واضاف عشماوي خلال مؤتمر عن وجود 700 الف علامة تجارية تم تسجيلها منهم 550 الف علامة تجارية محلية، مع تلقي يوميا طلب تسجيل 200 علامة تجارية، مؤكدا أن تسجيل العلامة التجارية يخضع لاجراءات خاصة بتقديم وثائق ومستندات حتى يتم السماح بتسجيل العلامة للجهة المتقدمة.

وأوضح عشماوي، أن لا يوجد أي نادي رياضي تقدم بجهاز التجارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لتسجيل علامة نادي القرن له، قائلا إن القانون نظم عملية العلامة التجارية حتى يتم تسجيلها.

وكشف عشماوي عن إقرار القانون لسقوط العلامة التجارية لاي جهة إن لم تقدم طلب تجديد للتسجيل بعد 10 سنوات من تسجيل العلامة.

وأوضح عشماوي إن لم يتم تجديد العلامة في اخر شهر من مدة ال10 سنوات تسقط العلامة ومن حق طرف اخر ان يتقدم عليها.