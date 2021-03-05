اقتصاد وأسواق

«التجارة الداخلية»: ضبط 7 أطنان منتجات حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي

أكد المهندس أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، أن القطاع قام بعدد كبير من الحملات علي المصانع فى الأسواق خلال الأيام الماضية، لضبط أي تلاعب أو غش تجاري بالأسواق . وأعلن القطاع في بيان اليوم عن ضبط أكثر…

محمد مجدي 9:46 ص, الجمعة, 5 مارس 21 9:46 ص, الجمعة, 5 مارس 21

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أكد المهندس أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، أن القطاع قام بعدد كبير من الحملات علي المصانع فى الأسواق خلال الأيام الماضية، لضبط أي تلاعب أو غش تجاري بالأسواق .
 
وأعلن القطاع في بيان اليوم عن ضبط أكثر من 7 أطنان منتجات حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحافظة كفر الشيخ ، وأفاد التقرير المعروض علي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية من القطاع ومن رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة الداخلية عبد المنعم خليل ،أن المضبوطات تتسبب بأمراض ضارة بصحة المواطنين مثل تصلب الشرايين وأمراض أخري بالقلب، خاصة دهون الألبان بعد الاستعاضة عنها بزيوت نباتية وهو ما يعد غشا تجاريا بالسلع الغذائية المعروضة للمواطن، وهذا ما كان يقوم به المصنع.
 
كما أكد قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ضبط كميات كبيرة من الأسماك والدواجن ومصنعات اللحوم بمنطقة البساتين مجهولة المصدر.

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كما تم ضبط مصنع لتصنيع المعسل يستخدم عسل أسود غير صالح للاستهلاك الآدمي بمنطقة الهرم بكمية تصل إلي طن ونصف الطن معسل وعسل أسود، إضافة إلي ضبط كميات كبيرة من الآيس كريم والجبن  ( الرومي – الجودة ) مجهولة المصدر بالقاهرة الجديدة، وضبط 55 طن ملح طعام منتهي الصلاحية بالبدرشين بمحافظة الجيزة.
 
وقد تم تحويل هذه الضبطيات إلي النيابة العامة للتحقيق، إضافة إلي مصادرة كل هذه المضبوطات حفاظاَ علي صحة وسلامة المواطنين.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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