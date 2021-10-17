اقتصاد وأسواق

التجارة الداخلية: سلع بطاقات التموين لم تمس حتى الآن على الرغم من زيادة تكاليف الخامات المستوردة (فيديو)

تم تخفيض وزن زيت التموين عند ارتفاع سعر الخام عالمياً مع تثبيت سعره على البطاقات التموينية
محمد مجدي 12:57 ص, الأثنين, 18 أكتوبر 21 12:57 ص, الأثنين, 18 أكتوبر 21

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قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين و رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن هناك ما يقرب من 64 مليون مستفيد من السلع التموينية و ما يقرب من 72 مليون مستفيد من الخبز المدعم ، و هذه السلع حتي الآن لم تمس ، و لما حدث زيادة سعرية في الزيت الخام تم تقليل وزن العبوة على بطاقة التموين مع تثبيت السعر .

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و أضاف عشماوي خلال مداخلة عبر الفيديوكونفرنس مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أن استهلاك الزيوت والسكر و الاقماح في مصر كبير و يتم استيراد خاماتها من الخارج و يحدث الان زيادات سعرية في اسعارها عالمياً و تكلفة النولون و تقلص الإنتاج عالميا أيضا.

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و ٱكد عشماوي أن مصر أقل دولة شهدت زيادات سعرية مقارنة بالدول العربية ، وذلك في الأكل والشراب فقط ، و لم يشعر بها المواطن بالشكل الكبير ، قائلا لم نشهد زيادة في المخبوزات و الأرز و المكرونة و السكر في منافذ الحكومة .

و أشار إلي أن سعر كيلو اللحوم 65 جنيها في المنافذ الحكومية ، على الرغم من زيادتها في مجال الجزارة ، مؤكدا أن هناك متابعات يومية من خلال حماية المستهلك و مباحث التموين لضبط الأسعار .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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