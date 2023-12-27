«التجارة الداخلية» تطرح أول مزايدة لإدارة وتشغيل 17 منفذاً استهلاكياً على السلاسل

يستهدف جهاز تنمية التجارة الداخلية -التابع لوزارة التموين- طرح أول مزايدة للشراكة مع السلاسل التجارية نهاية الأسبوع الجارى، بهدف إدارة وتشغيل عدد من المنافذ الاستهلاكية التابعة لـ”القابضة للصناعات الغذائية”.

قالت مصادر مطلعة أن المزايدة المزمع طرحها تهدف إلى تطوير أداء 17 منفذا تابعة لشركات المجمعات الاستهلاكية .

وأضافت المصادر لـ”المال” على هامش وضع حجر أساس المستودع الإستراتيجى فى الفيوم أمس، أن أكثر من 5 سلاسل تجارية كبرى عاملة فى السوق المحلية أبدت رغبتها بالدخول فى شراكة مع الجهاز لإدارة وتشغيل المنافذ المستهدف طرحها.

وكشفت أن من أبرز تلك السلاسل “مترو ماركت”، و”خير زمان”، و”فريش ماركت”، موضحة أنه من المستهدف الإعلان عن نتيجة المزايدة فى النصف الأول من يناير 2024.

فى سياق متصل، قال الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن مساحة المستودع الإستراتيجى بالفيوم تصل مساحته إلى 10 أفدنة، بتكلفة استثمارية من 1.5 إلى 2 مليار جنيه.

وأضاف عشماوى أمس، على هامش المؤتمر الصحفى فى الفيوم، أن مدة تنفيذ المشروع تتراوح بين 18 و24 شهرا، للانتهاء من جميع المرافق والبنية التحتية.

من جهته، أكد على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التجارة فى مصر تمثل أعلى نسبة من الناتج المحلى الإجمالى.

وأضاف المصيلحى فى تصريحات صحفية، أن مشروع المستودعات الإستراتيجية يتم تنفيذه فى 7 محافظات، بواقع 4 فى المرحلة الأولى، و3 فى الثانية.