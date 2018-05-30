التجارة الإلكترونية فى الصين تقفز 12% فى 2017

خالد بدر الدين:ارتفع حجم صفقات التجارة الالكترونية الصينية بأكثر من 11.7 % خلال العام الماضى ليتجاوز 29.16 تريليون يوان (حوالى 4.5 تريليون دولار أمريكي) بالمقارنة بحجمها فى عام 2016.وذكرت وكالة رويترز إن وزارة التجارة الصينية أصدرت تقريرا عن صفقات التجارة الالكترونية في مؤتمر ا

خالد بدر الدين:

ارتفع حجم صفقات التجارة الالكترونية الصينية بأكثر من 11.7 % خلال العام الماضى ليتجاوز 29.16 تريليون يوان (حوالى 4.5 تريليون دولار أمريكي) بالمقارنة بحجمها فى عام 2016.

وذكرت وكالة رويترز إن وزارة التجارة الصينية أصدرت تقريرا عن صفقات التجارة الالكترونية في مؤتمر التجارة الالكترونية الصينية هذا العام والذي عقد ببكين هذا الأسبوع.

وأشار التقرير إلى أن حجم التجارة للمنتجات على الإنترنت بلغ 16.87 تريليون يوان بعام 2017 بزيادة 21 % على أساس سنوي بينما بلغ حجم الصفقات للخدمات على الإنترنت 4.96 تريليون يوان، بزيادة 35.1 % بينما بلغ حجم المبيعات بالتجزئة على الإنترنت 7.18 تريليون يوان، ومنها 1.24 تريليون يوان من المناطق الريفية الصينية.

وقالت تشيان فانغ لي، مسؤولة دائرة التجارة الالكترونية والمعلومات التابعة لوزارة التجارة، إن التجارة الالكترونية قادت الاقتصاد الرقمي الصيني وساعدت على تخفيف الفقر في المناطق الريفية خلال العام الماضى.

وذكرت تشيان أن ثمة توقعات بأن تشهد التجارة الالكترونية الصينية نموا سريعا في عام 2018 أيضا، مضيفة “إننا نأمل توسيع التجارة الالكترونية بشكل أكبر إلى جنوب شرقي آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية”.