التجارة الأمريكية توصى بفرض قيود صارمة على واردات الصلب

خالد بدر الدين قدمت وزارة التجارة الأمريكية فى نهاية الأسبوع توصيات للرئيس دونالد ترامب بفرض قيود صارمة على واردات الصلب والألمنيوم من الصين ودول أخرى تتراوح بين فرض رسوم جمركية موحدة بحوالى 24% جميع منتجات الصلب من كل الدول و…

خالد بدر الدين

قدمت وزارة التجارة الأمريكية فى نهاية الأسبوع توصيات للرئيس دونالد ترامب بفرض قيود صارمة على واردات الصلب والألمنيوم من الصين ودول أخرى تتراوح بين فرض رسوم جمركية موحدة بحوالى 24% جميع منتجات الصلب من كل الدول و 7.7% على جميع منتجات الألومنيوم من كل الدول، علاوة على تحديد حصص للواردات من هذين المنتجين.

وذكرت وكالة رويترز أن وزارة التجارة الأمريكية قدمت تلك المقترحات والتى تضمنت نتائج طال انتظارها لمراجعات متعلقة بالأمن القومي للصناعتين إلى الرئيس ترامب بعد شكاوى من منتجين أمريكيين من أن إغراقا أجنبيا للمعدنين يقلص بشكل حاد قدرتهم على المنافسة.

وردت وزارة التجارة الصينية على هذه التوصيات ذلك بقولها إن ما توصلت إليه هذه المراجعات ”لا أساس له من الصحة“ ولا يتفق مع الحقائق وإن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها إذا أثر القرار النهائي عليها.

وكان الرئيس ترامب قد أجاز إجراء هذه المراجعات بمقتضى قانون للتجارة يرجع إلى عام 1962 لم يجر تفعيله منذ 2001 وأنه سيبحث هذه التوصيات حتى 11 أبريل المقبل ثم يعلن قراره بشأن القيود على واردات الصلب وحتى 20 من نفس الشهر لاتخاذ قرار بشأن القيود على الألومنيوم.

وأكد وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس أن ترامب سيكون له القرار النهائي، بما في ذلك احتمال استثناء دول معينة، مثل شركاء أمريكا في حلف شمال الأطلسي، من أي قيود وفى نفس الوقت نصح حكومة بكين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها المنطقية إذا أثر القرار النهائي للولايات المتحدة على مصالحها .



وحثت وزارة التجارة الصينية الولايات المتحدة على ضبط النفس في استخدام أدوات الحماية التجارية واحترام قواعد التجارة المتعددة الأطراف والقيام باسهام إيجابي في النظام الاقتصادي والتجاري العالمي.