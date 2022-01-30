رياضة

«التتويج بالبطولة».. أبرز تصريحات محمد صلاح وتريزيجيه بعد هزيمة المغرب (صور)

فازت مصر على المغرب بهدفين مقابل هدف وتأهلت للدور قبل النهائي لمقابلة الكاميرون
المال - خاص 9:33 م, الأحد, 30 يناير 22 9:33 م, الأحد, 30 يناير 22

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أكد نجم منتخب مصر محمد صلاح ، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، أنه من المهم تحقيق الفوز على منافس قوي مثل المنتخب المغربي خاصة وأن المواجهة كانت قوية ومحتدمة، بحسب تصريحات لقناة بي إن سبورت.

بينما أكد محمود حسن تريزيجيه بأن المنتخب المصري يرنو للحصول على كأس أمم إفريقيا، في تصريحات مماثلة.

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وتأهل المنتخب المصري إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا توتال إنرجيز – الكاميرون ٢٠٢١ عقب فوزه على نظيره المنتخب المغربي 2-1 بعد التمديد.

وسجل كل من محمد صلاح (53) وتريزيجيه (100) هدفي المنتخب المصري فيما جاء هدف المنتخب المغربي من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة سجلها سفيان بوفال.

وسيلاقي المنتخب المصري في ما قبل النهائي منتخب الكاميرون، يوم الخميس..

  • محمدصلاح
    تريزيجيه
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بقلم المال - خاص

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