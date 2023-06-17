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التباين يُهيمن على مؤشرات البورصة الأسبوع الماضي.. والسوقي يربح 26 مليارًا

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صعدت قيمة التداول على الأسهم وسجلت 22.4 مليار جنيه مقارنة مع 19.6 مليار جنيه الفترة المناظرة

التباين يُهيمن على مؤشرات البورصة الأسبوع الماضي.. والسوقي يربح 26 مليارًا
أسماء السيد

أسماء السيد

1:55 م, السبت, 17 يونيو 23

هيمن التباين على أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط مكاسب لرأس المال السوقي بواقع 26 مليارات جنيه .

وأغلق المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة مرتفعًا بنسبة 2% عند 17881.5 نقطة، في حين تراجع المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” على تراجع بنحو 5% ووصل 3466.7 نقطة، وهبط أيضًا نظيرهُ الأوسع نطاقًا “egx100ewi” بنحو 3.1% عند 5163.2 نقطة.

وتمكن رأس المال السوقي للبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي من الصعود بنسبة 2.3% رابحًا ما يُقارب حوالي 26 مليارات جنيه ليصل 1.162 تريليون جنيه مقارنة مع 1.136 تريليون جنيه بمستهل تعاملات الفترة ذاتها .

وأيضًا صعدت قيمة التداول على الأسهم وسجلت 22.4 مليار جنيه مقارنة مع 19.6 مليار جنيه الفترة المناظرة .

هذا وقد استحوذت الأسهم على حوالي 58.3%من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول على السندات نحو 41.7% خلال الأسبوع المنصرم .

وعلى صعيد أخر فقد سجلت تعاملات المصريين نسبة 86.9% من الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نحو 5.3% والعرب على 7.8% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت زيادات رأس المال خلال الأسبوع الماضي حوالي 69 مليون جنيه، وتوزيعات الأرباح النقدية حوالي 10 ملايين جنيه فقط متراجع من 211 مليونًا الأسبوع السابق له.

أسماء السيد

أسماء السيد

1:55 م, السبت, 17 يونيو 23