التباين يُهيمن على تحركات شهادات الإيداع الدولية بسوق لندن بأول 6 أشهر

هيمن التباين الواضح على أداء شهادات الإيداع الدولية المقيدة في سوق “لندن” خلال تعاملات أول 6 أشهر من العام الحالي 2022، متأثرة بحالة التذبذب الشديد التي شهدتها أسهم تلك الشهادات في السوق المحلية.

وأظهرت البيانات تمكن شهادة إيداع المصرية للاتصالات و شهادة إيداع إيديتا للصناعات الغذائية على الاستقرار السعري دون أي تغيرات عند 3.50 و 2.20 دولار على التوالي.

فيما تراجع أداء شهادة إيداع التجاري الدولي بنحو 49% خلال فترة الـ6 أشهر مجمعة، ووصلت سعر 1.66 دولار، كما تراجع أداء شهادة إيداع المجموعة المالية هيرمس أيضًا بنسبة 16% وسجلت 1.60 دولار.

وعلى جانب آخر تمكنت شهادة إيداع أوراسكوم للاستثمار القابضة من الصعود بنسبة 50% ووصلت 0.03 دولار .

وتعتبر شهادات إيداع الدولية “GDR’s” أداة مالية قابلة للتداول بأسواق المال الدولية، ومن ثم فإن الشهادات يتم تداولها كبديل عن الأوراق المالية الأصلية بالأسواق الخارجية مثل بورصات لندن أو لوكسمبورج أو نيويورك.

وكانت التوقعات من جانب الخبراء ببداية العام الحالي، تُرجح أن تشهد شهادات الإيداع الدولية تحركات صاعدة خلال 2022.