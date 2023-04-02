هيمن التباين على أداء أبرز شهادات الإيداع الدولية المتداولة في بورصة “لندن” وذلك في الفترة منذ بداية العام الحالى وحتى نهاية تعاملات شهر مارس المنقضي.

وأنهت شهادة إيداع “التجاري الدولي” تعاملاتها خلال فترة الرصد عند 1.29 دولار بمعدل صعود في 3 شهور بلغ 5.7%، في حين أستقر أداء “أوراسكوم القابضة للاستثمار” و”المصرية للاتصالات” على استقرار سعري دون أي تغيرات عند 0.01 دولار للأولى و 3.30 دولار للثانية .

وعلى جانب آخر تراجع أداء شهادة إيداع “إيديتا للصناعات الغذائية” بمعدل طفيف بنسبة سجلت 0.8% ووصلت عند 2.30 دولار، فيما تتداول شهادة إيداع “هيرميس القابضة” عند 0.75 دولار بالوقت الراهن .

تجدر الإشارة إلي أن الجمعية العامة غير العادية لشركة البويات والصناعات الكيماوية باكين، قد وافقت مؤخرًا على إنهاء برنامج شهادات الإيداع الدولية وشطبها من بورصة لندن للأوراق المالية.

وأرجعت الشركة حينها قرارها إلى تقلص نسبة شهادات الإيداع الدولية GDR منذ عام 1997، لتصل في الأعوام الأخيرة إلى 0.1% من رأس المال، أي ما يعادل 24 ألف سهم.

ورأت شركة باكين عدم جدوى تلك الشهادات، مع استمرار تحمل أعباء رسوم سنوية لكل من بورصة لندن، بقيمة تقدر بنحو 15 ألف جنيه إسترليني، وهيئة الرقابة بلندن بنحو 20 ألف جنيه إسترليني، وذلك بالإضافة إلى رسوم تجديد الرعية لبنك Bank of New York بمبلغ يصل إلى نحو 50 ألف دولار.