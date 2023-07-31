التباين يُهيمن على أداء شهادات الإيداع الدولية نهاية يوليو الجاري

هيمن التباين على أداء شهادات الإيداع المصرية المتداولة في سوق “لندن” خلال تعاملات شهر يوليو الجاري، و كان الصعود من نصيب شهادة إيداع “التجاري الدولي” فقط .

وصعد أداء شهادة إيداع “التجاري الدولي” بنسبة 4.3% ووصلت 1.19 دولار، فيما استقر أداء شهادة إيداع “أوراسكوم المالية القابضة” عند 0.01 دولار.

وأعلن البنك “التجاري الدولي – مصر”، اليوم مشاركته في المؤتمر الذي نظمته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في بيروت، في إطار جهوده كأكبر بنك قطاع خاص في مصر لقيادة التمويل المستدام على المستوى الإقليمي.

وكشفت القوائم المالية المجمعة للبنك التجاري الدولي – مصر، ارتفاع بواقع 81% في أرباح النصف الأول من العام الجاري على أساس سنوي.

وبلغ صافي ربح النصف الأول من العام الجاري حوالي 14.05 مليار جنيه، مقابل 7.76 مليار جنيه أرباحاً خلال فترة المقارنة قبل عام، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، وذلك وفقًا للبيانات الواردة للبورصة المصرية.

وارتفع صافي دخل البنك من العائد خلال الستة أشهر إلى 23.8 مليار جنيه، مقابل 13.7 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من 2022.

وفي سياق متصل أستقر أداء شهادة إيداع “إيديتا للصناعات الغذائية” عند 2.30 دولار، فيما تراجع أداء شهادة إيداع “إي إف جي القابضة” بنحو 0.04% عند 0.77 دولار .