التباين يُهيمن على أداء شهادات الإيداع الدولية بسوق «لندن» الأسبوع الماضي

هيمن التباين على أداء شهادات الإيداع الدولية المتداولة ببورصة “لندن” خلال تعاملات الأسبوع الماضي، إذ أنهت شهادتي إيداع شركة”أوراسكوم للاستثمار القابضة” و “إيديتا للصناعات الغذائية” تعاملاتهما على أستقرار سعري دون أي تغيرات .

وتداولت شهادة إيداع “أوراسكوم للاستثمار القابضة” عند 0.03 دولار، في حين تداولت نظيرتها “إيديتا” عند 2.32 دولار.

وعلى جانب أخر، أظهرت البيانات أن شهادة إيدع “التجاري الدولي” تمكنت من الصعود بنحو 3.6% لتستقر عند 1.15 دولار، فيما تراجع أداء شهادة إيداع “هيرميس” بنسبة 3.5% وسجلت 1.10 دولار .

تجدر الإشارة إلى أنهُ على صعيد تعاملات السوق المحلية فقد هيمن التباين أيضًا على الأداء خلال تعاملات الأسبوع الماضي، والذي شهد 4 جلسات تداول فقط، إذ ارتفع أداء مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 1.87% مغلقا عند مستوى 10010 نقطة، تراجع مؤشر EGX70 بنسبة 1.56% مغلقا عند 2215.5 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.99% مغلقا عند 3156 نقطة.

فيما ربح رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه، مغلقًا عند 694.2 مليار جنيه، مقارنة بـ688.1 مليار جنيه في التعاملات السابقة.