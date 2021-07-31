بورصة وشركات

التباين يُهيمن على أداء شهادات الإيداع الدولية بسوق «لندن» الأسبوع الماضي

"إيديتا" و "التجاري الدولي" تهبطان 3.3% و 3% على التوالي
أسماء السيد 9:03 ص, السبت, 31 يوليو 21 9:03 ص, السبت, 31 يوليو 21

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هيمن التباين على أداء أنشط شهادات الإيداع الدولية المقيدة بسوق “لندن” خلال تعاملات الأسبوع الماضي، على الرغم من سيطرة الحركة الصاعدة على أداء السوق المحلية بتلك الفترة.

وسجلت شهادة إيداع شركة “إيديتا للصناعات الغذائية” تراجعا بنحو 3.3% عند 2.90 دولار، تلتها شهادة إيداع “التجاري الدولي” بهبوط 3%  لتصل إلى 3.63 دولار، فيما على جانب آخر صعد أداء شهادة إيداع المجموعة المالية “هيرمس” وسجلت 1.62 دولار.

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وظل أداء شهادة إيداع “أوراسكوم للاستثمار القابضة” على استقرار سعري دون عند 0.03 دولار، وثبت أداء شهادة إيداع “المصرية للاتصالات” عند 3.62 دولار.

يُذكر أن مؤشرات البورصة المصرية سجلت ارتفاعا جماعيا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة أن مؤشر “egx30” الرئيسي ارتفع بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 10742 نقطة.

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وصعد مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 10.1% إلى 2763 نقطة ، و“egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 7.8% إلى 3742 نقطة.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس الماضي – آخر جلسات الأسبوع – على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للمصريين والأجانب، وقيم تداولات بلغت 2.1 مليار جنيه على الأسهم.

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بقلم أسماء السيد

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