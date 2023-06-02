التباين يُهيمن على أداء الأسهم القيادية في البورصة المصرية الشهر الماضي

هيمن التباين على أداء أبرز الأسهم القيادية المتداولة في البورصة المصرية خلال تعاملات شهر مايو الماضي، الذي سجل فيه المؤشر الرئيسي تراجعًا محدودًا بنحو 0.97% عند 17495 نقطة .

وهبط سهم “التجاري الدولي” صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر الرئيسي بنسبة 2.8% وسجل 52.30 جنيه، كما تراجع أداء سهم شركة “فوري للمدفوعات الإلكترونية” بنحو 2.5% ووصل 5.70 جنيه، و أيضًا سهم “إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية” بنحو 5.09% عند 17.71 جنيه.

كما تراجع أداء سهم شركة “حديد عز” بنسبة 2.6% مسجلاً 39.19 جنيه، و “أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية” بنحو 4.5% عند 47.47 جنيه.

وعلى جانب آخر صعد أداء سهم “المجموعة المالية هيرميس القابضة” بنحو 4% عند 18.94 جنيه، و “المصرية للاتصالات” بواقع 0.04% ووصل 24.23 جنيه .

وضمن القائمة صعد سهم “النساجون الشرقيون” 11.3% ووصل 19.07 جنيه، كما ارتفع أداء سهم “بنك قطر الوطني” بنحو 4.6% مسجلا 18.96 جنيه، وأيضًا “السويدي إليكتريك” بنحو 8.9% عند 19.30 جنيه .

وخلال تعاملات شهر مايو الماضي تباين أداء المؤشرات أيضًا، إذ هبط المؤشر الرئيسي “egx30” بنحو 0.97% عند 17496 نقطة، فيما أرتفع أداء المؤشر السبعيني “egx70ewi” بنحو 6.5% عند 3250 نقطة .



