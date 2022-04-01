هيمن التباين على أداء الأسهم القيادية المقيدة في البورصة المصرية، خلال تعاملات شهر مارس الماضي، وذلك وفقًا لحركة السوق المتذبذبة بتلك الفترة .

ورصدت “المال” أداء حوالي 7 أسهم ثقيلة الوزن بالنسبة لمؤشر البورصة الرئيسي “egx30″، لتُظهر تراجع “التجاري الدولي – مصر” بنحو 3.5% ليسجل 46.19 جنيه .

فيما صعد سهم شركة “فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية” بنسبة 2.4% عند 9.91 جنيه، وعلى جانب آخر، تراجع سهم شركة “إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية” بنسبة 2.3% وسجل 17.71 جنيه .

فيما تمكن سهم “مصر الجديدة للإسكان والتعمير” من الصعود بنسبة 17.5% ووصل 5.83 جنيه، أما سهم “المجموعة المالية هيرميس القابضة” فقد صعد بنسبة 1.9% وسجل 17.69 جنيه.

وعلى صعيد أداء سهم “طلعت مصطفى” والذي يُعد واحدًا من قياديات البورصة المصرية، فقد تراجع بنسبة 9.7% ووصل 8.45 جنيه .

وأخيرًا وفقًا لرصد “المال” فقد تراجع سهم شركة “الشرقية للدخان” 10.6% لينهي تعاملات الشهر عند 12 جنيها .

وكانت مؤشرات البورصة المصرية أنهت آخر جلسات شهر مارس الماضي على هبوط جماعي وسط اتجاه بيعي للمصريين، بينما اتجه العرب والأجانب للشراء.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.01% عند 11238 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.38%، ليسجل 1910 نقطة.

كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.22% إلى 2893 نقطة،وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.2 مليار جنيه تقريبًا، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة .



