التباين يواصل هيمنته على أداء شهادات الإيداع الدولية ببورصة لندن

واصل التباين هيمنته على أداء شهادات الإيداع الدولية المتداولة ببورصة “لندن” خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بقيادة شهادة “التجاري الدولي” .

وتراجع أداء شهادة “التجاري الدولي” بنسبة 1.6% وسجلت حوالي 1.19 دولار، فيما صعد أداء شهادة إيداع “هيرميس” بنحو 12.5% وبلت 0.9 دولار، فيما استقر أداء “أوراسكوم للاستثمار القابضة” و”إيديتا للصناعات الغذائية” على نفس المستويات السعرية دون تغيير .

تجدر الإشارة إلى أنه على صعيد تعاملات السوق المحلية فقد أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع جماعي، وهبط المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 2.8% عند 17295 نقطة، كما هبط المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” بواقع 3.1% ووصل 2978 نقطة، وبنحو 3.2% تراجع مؤشر “egx100” عند 4521 نقطة .

وبلغ إجمالي القيمة السوقية حوالي 1.116 تريليون جنيه في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، بما يمثل انخفاضا بنحو 2.7% .

وسجلت قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي بنحو 10.7 مليار جنيه مقارنة مع 5.5 مليار جنيه الأسبوع السابق، وقد استحوذت الأسهم على 78.6% من الإجمالي .

وهيمنت تعاملات المصريين على 86.5% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نحو 5.5% والعرب 8% وذلك بعد استبعاد الصفقات .