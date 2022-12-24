التباين يهيمن على شهادات الإيداع الدولية بسوق لندن الأسبوع الماضي

هيمن التباين على أداء شهادات الإيداع الدولية المقيدة بسوق “لندن”، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ما بين التراجع والاستقرار دون أية تغيرات سعرية خلال تلك الفترة.

وتداولت شهادة إيداع “التجاري الدولي” عند 1.20 دولار بمعدل هبوط حوالي 6%، فيما استقرت شهادة إيداع “هيرميس” عند 1.15 دولار، و”إيديتا للصناعات الغذائية” عند 2.32 دولار، و”أوراسكوم للاستثمار القابضة” بنحو 0.01 دولار.

تجدر الإشارة إلى أنهُ على صعيد تعاملات البورصة المصرية، سجلت مؤشراتها تراجعات، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط مبيعات للمستثمرين العرب والأجانب.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 4.35% ليصل إلى 14482 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 3.8% إلى 2755 نقطة، و”egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 3.3% إلى 4075 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب إلى البيع في البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي

وسجل الأجانب صافي مبيعات بقيمة 587.1 مليار جنيه، خلال الأسبوع، بعد أن استحوذوا على 7.5% من التنفيذات.

وحققت العرب صافي بيع بقيمة 5.5 مليون جنيه بنسبة استحواذ 8.3%، بينما لم يذكر التقرير قيم تعاملات المستثمرين المصريين وأشار إلى اقتناصهم 84.2% من التنفيذات.