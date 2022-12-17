التباين يهيمن على أداء شهادات الإيداع الدولية بسوق «لندن» الأسبوع الماضي

هيمن التباين على أداء أبرز شهادات الإيداع الدولية المتداولة في بورصة “لندن” خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ما بين التراجع واستقرار أخريات على المستويات السعرية نفسها.

وتراجع أداء شهادة إيداع “التجاري الدولي” بنحو 3.7% ووصلت إلى 1.29 دولار، في ظل أداء شهادة إيداع “أوراسكوم للاستثمار القابضة” على استقرار سعري عند 0.01 دولار.

وقد استقرّ أداء شهادة إيداع “إيديتا للصناعات الغذائية” عند 2.32 دولار للأسبوع الثاني على التوالي، وأيضًا ظلت “هيرميس” دون تغير عند 1.15 دولار.

تجدر الإشارة إلى أنه على صعيد تعاملات السوق المحلية خلال الفترة نفسها، فقد سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية، وسط دعم مشتريات للمستثمرين المصريين.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي، على مدار الأسبوع الماضي، بنسبة 2.04% ليصل إلى 15141 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 4.97% إلى 2864 نقطة، و“egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 4.84% إلى 4214 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة حوالي 22 مليار جنيه، خلال الأسبوع، ليصل إلى مستوى 973.5 مليار جنيه.