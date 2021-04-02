التباين يهيمن على أداء شهادات الإيداع الدولية فى بورصة لندن بالربع الأول من 2021

هيمن التباين على أداء شهادات الإيداع الدولية المقيدة فى بورصة “لندن” خلال تعاملات الربع الأول من العام الجاري، بشكل واضح ما بين التراجع والصعود .

“التجاري الدولي” تتراجع 7% .. و”هيرميس” تصعد 19%

وهبطت شهادة إيداع شركة “أوراسكوم المالية للاستثمار” بشكل واضح، بنسبة بلغت 65% وسجلت 0.05 دولار، مقارنة بسعر 0.14 دولار كانت قد استهلت به تعاملات العام .

تلاها من حيث معدل الهبوط شهادة إيداع “التجاري الدولي” بنسبة 7% وسجلت 3.56 دولار، مقترنة بسعر 3.83 دولار ببداية تعاملات شهر يناير الماضي .

ثم شهادة إيداع “المصرية للاتصالات” والتي هبطت بنحو 0.5% وسجلت 3.60 دولار مقارنة مع 3.62 دولار بمستهل تعاملات الربع ذاتهُ .

فيما تمكنت شهادة إيداع “المجموعة المالية – هيرميس” من الصعود بنحو 19% وسجلت 1.89 دولار، وكانت قد بدأت تعاملات شهر يناير الماضي عند شهر 1.59 دولار .

فيما صعدت شهادة إيداع “إيديتا للصناعات الغذائية” بنسبة 7.6% وسجلت 2.80 دولار وكانت الشهادة استهلت تعاملات شهر يناير ببداية العام الجاري عند سعر 2.60 دولار .

وتعتبر شهادات الإيداع الدولية “GDR’s” أداة مالية قابلة للتداول فى أسواق المال الدولية، ومن ثم فإن الشهادات يتم تداولها كبديل عن الأوراق المالية الأصلية بأسواق المال الدولية، مثل بورصات لندن أو لوكسمبورج أو نيويورك، ويتم إصدار الـ”GDR’s” بهدف زيادة رأس المال أو لأغراض آخرى .

تجدُر الإشارة إلى أنه من بين إجمالي عدد شهادات الإيداع المصرية المتداولة في بورصة “لندن”، والتي قد يصل عددها لـ12 شهادة أو أكثر، تشهد 5 شهادات فقط تحركات سواء صاعدة أو العكس، فيما تظل الباقية دون تغير.

يُذكر أن مؤشرات البورصة المصرية شهدت حالة من التراجع الجماعي خلال الربع الأول من العام الجاري، وسط خسائر محدودة جدًا لرأسمالها السوقي بلغت حوالي مليار جنيه فقط .

وهبط المؤشر الرئيسي بنحو 2.5% عند 10568 نقطة، وهبط المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70EWI” بنحو 8.2% مغلقًا عند 1969 نقطة، وتراجع المؤشر الأوسع نطاقًا “EGX100” بنسبة 6% وسجل 2910 نقاط .

وسجل رأس المال السوقي بنهاية تعاملات الربع حوالي 649.9 مليار جنيه، بانخفاض 650.9 مليار في بداية تعاملات الربع ذاتهُ .

وقد ارتفعت تداولات الأسهم لتسجل 242 مليار جنيه مقارنة مع 162.3 مليار خلال الربع السابق له والذي يمثل الربع الأخير من العام الماضي، واستحوذت الأسهم على 41.2% من بينها .