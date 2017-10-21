التباين يهيمن على أداء الـ GDR’S في أسبوع

أسماء السيدتباين أداء شهادت الإيداع المصرية المقيدة في بورصة "لندن"، خلال تعاملات اﻷسبوع الماضي، ليخيم الارتفاع والثبات على الـ5 شهادات الأنشط.وعلى صعيد الارتفاع، فقد زادت شهادة إيداع "التجاري الدولي" بنسبة طفيفة بلغت 0.67%، إذ أنهت الشهادة تعاملاتها عند 4.50 دوﻻر، مقارنة بـ 4.47 دوﻻر، كما صعدت

أسماء السيد

تباين أداء شهادت الإيداع المصرية المقيدة في بورصة “لندن”، خلال تعاملات اﻷسبوع الماضي، ليخيم الارتفاع والثبات على الـ5 شهادات الأنشط.

وعلى صعيد الارتفاع، فقد زادت شهادة إيداع “التجاري الدولي” بنسبة طفيفة بلغت 0.67%، إذ أنهت الشهادة تعاملاتها عند 4.50 دوﻻر، مقارنة بـ 4.47 دوﻻر، كما صعدت شهادة إيداع “المصرية للاتصالات” بنسبة 5%، وأنهت تعاملات أمس عند 3 دوﻻرات، مقارنة بـ 2.85 دوﻻر اﻷسبوع المنقضي.

وغلب الثبات عند حدود سعرية معينه على باقي أنشط الشهادات، وأنهت شهادة إيداع “إيديتا” للصناعات الغذائية عند 4 دوﻻرات، وهو نفس إغلاقها الأسبوع الماضي، إضافة لثبات شهادة المجموعة المالية “هيرمس” عند 2.40 دوﻻر و”أوراسكوم للاتصالات والتكنولوجيا” عند 0.18 دوﻻر.

يشار إلى أن مؤشرات السوق هبطت بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع، وتراجع المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 1.28% ليسجل 13714 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 4.05% إلى 783 نقطة، وإمتد الانخفاض إلى المؤشر الأوسع نطاقاً “egx100” بنسبة 3.59% إلى 1744 نقطة.