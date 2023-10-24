التباين يهيمن على أداء الأسواق العربية اليوم (جراف)

واصل التباين هيمنته على أداء الأسواق العربية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 24-10-2023، إذ تمكنت بورصتا السعودية ودبي من الصعود بنحو 0.84% و0.31% على التوالي، وسط تراجع لبورصات مصر وقطر والكويت وأبو ظبي.

بورصة مصر (هبوط)

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء 24-10-2023، على تباين، بعد أن قلصت جزءًا من خسائرها.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30” بنحو 0.86%، ليغلق عند مستوى 22377 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات على الأسهم 4.7 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 199 سهمًا، ارتفع منها 75 سهمًا، وتراجع 85 سهمًا، فيما استقر 39 دون تغيير.

بورصة السعودية (صعود)

فيما أنهت السوق السعودية تعاملات اليوم على صعود بنحو 0.84% لمؤشرها الرئيسي “تاسي”، وأغلق عند 10379.7 نقطة.

وبلغ عدد الشركات المتداولة حوالي 230 شركة، فيما سجلت قيم تداولات الأسهم 4.5 مليار ريال سعودي.

بورصة الكويت (هبوط)

وتراجع أداء بورصة الكويت بجلسة اليوم الثلاثاء بواقع 1.07% وأغلق عند 7214 نقطة.

وبلغت قيم التداولات حوالي 41.6 مليون دينار كويتي، لصالح 120.3 مليون ورقة مالية.

بورصة قطر(هبوط)

وهبط أيضًا مؤشر بورصة قطر، بواقع 2.2% ووصل إلى 9499.4 نقطة، وسجلت قيم التداولات حوالي 446 مليون ريال قطري .

وجرى التداول على نحو 52 شركة، صعد من بينها أداء 3 فقط، وتراجع 46 أخرى، وظلّ 3 على استقرار سعري دون أي تغيرات.

بورصة دبي (صعود)

تمكّن المؤشر الرئيسي بسوق دبي المالي من اختتام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود بواقع 0.31% ووصل إلى 3741.5 نقطة.

وسجلت التداولات حوالي 385.1 مليون درهم إماراتي، وجرى التعامل على نحو 37 شركة، صعد من بينها أداء 15، وتراجع 12 أخرى، وظل 10 على ثبات دون تغيرات.

بورصة أبو ظبي (هبوط)

وعلى جانب آخر تراجعت سوق أبوظبي بشكل محدود بنسبة بلغت 0.03%، وأغلقت عند 9272.6 نقطة.

وسجلت تداولات الأسهم حوالي 884.6 مليون درهم إماراتي، فيما سجل حجم التداول 158 مليون ورقة مالية.

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