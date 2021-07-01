التباين يهيمن على أداء الأسهم القيادية في البورصة خلال يونيو الماضي

هيمن التباين على أداء أبرز الأسهم القيادية المدرجة في البورصة المصرية خلال تعاملات شهر يونيو الماضي، ما بين التراجع والثبات.

ووفقًا لتحليل لأداء الأسهم أجرتهُ “المال”، فقد أحتل سهم شركة “فوري للمدفوعات الإلكترونية” نسبة التراجع الأكبر خلال ذلك الشهر بنسبة 13% مسجلاً 19.01 جنيه بجلسة الأربعاء الماضي والأخيرة خلال يونيو .

فيما هبط سهم “التجاري الدولي” خلال الفترة ذاتها بنسبة 3% فقط وسجل 52.17 جنيه، وأيضًا هبط سهم “المجموعة المالية – هيرمس” بنسبة 4% وسجل 13.26 جنيه.

وفي سياق متصل هبط سهم “مصر الجديدة للإسكان والتعمير” بنسبة 4% أيضًا وسجل 4.67 جنيه.

وعلى صعيد أخر فقد تمكن سهم شركة “طلعت مصطفى القابضة” من الصعود بنحو 13.5% وسجل 6.63 جنيه، وأيضًا سهم “الشرقية للدخان – إيسترن كومباني” بنسبة محدودة بلغت 0.59% عند 11.85 جنيه .

سجلت مؤشرات البورصة المصرية حالة تباين أيضًا خلال تعاملات شهر يونيو المنقضي وسط مشتريات للمستثمرين المصريين والعرب وبيعي للأجانب.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة أن مؤشر “egx30” الرئيسي قد انخفض بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 10256 نقطة.

وصعد مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.95% إلى 2323 نقطة ، و“egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 1.96% إلى 3278 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة، خلال الفترة المذكورة بنحو 11.5 مليار جنيه، بنسبة 1.7% مقارنة بالفترة المماثلة.