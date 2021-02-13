التباين يهمين على أداء شهادات الإيداع الأسبوع الماضي

هيمن التباين على أداء شهادات الإيداع الدولية المقيدة ببورصة “لندن”، خلال تعاملات الأسبوع الماضي ما بين الصعود والاستقرار دون تغيرات سعرية .

ومن بين كافة الشهادات المصرية المُسجلة شهدت حوالي 4 شهادات فقط حركة دورية .

وتمكنت شهادة إيداع “التجاري الدولي” من الصعود بنسبة 3% وسجلت 3.97 دولار، وصعدت أيضًا شهادة إيداع “إيديتا للصناعات الغذائية” بنحو 4% وسجلت 2.80 دولار .

فيما ظل إداء شهادة إيداع “أوراسكوم للاستثمار القابضة” و “المجموعة المالية – هيرمس” على استقرار دون تغيرات سعرية عند 0.15 دولار، و2 دولار على التوالي .

يُذكر أن “أوراسكوم للاستثمار” أعلنت للبورصة المصرية الخميس الماضي، عن أن برنامج شهادات الإيداع الدولية للشركة مع بنك أوف نيويورك ميلون سيظل قائم عقب قرار تقسيم الشركة، منوهةً أن شهادات الإيداع الدولية قد يتأثر سعرها عند إعادة التداول عليها .

وكانت مؤشرات البورصة المصرية أنهت تداولات الأسبوع الماضي، على تباين أيضًا، وهبط المؤشر الرئيسي للسوق egx30، وسط مكاسب هامشية لرأس المال السوقي نسبتها 0.22%، فقط.

وبنهاية تداولات الأسبوع الماضي تراجع مؤشر السوق الثلاثيني بنسبة 0.45%، ليغلق عند مستوى 11546 نقطة، وفي المقابل ارتفع مؤشر الأفراد السبعيني بنسبة 1.57%، مغلقا عند 2452 نقطة، وارتفع أيضا المؤشر المئوي متساوي الأوزان بنسبة 1.4%، مغلقا عند 3488 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي مكاسب هامشية نسبتها 0.22%، ليسجل نهاية الأسبوع عند مستوى 707.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 706.3 مليار جنيه، وفقا للتقرير الأسبوعي الصادر عن البورصة المصرية.

وارتفعت التداولات بقيمة 2.4 مليار جنيه، لتسجل 24.1 مليار جنيه، بكمية 4.5 مليار ورقة مالية، مقابل تداولات 21.7 مليار جنيه الأسبوع السابق، بكمية 3.1 مليار جنيه.