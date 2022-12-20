التباين يسيطر علي مؤشرات البورصة منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 20-12-2022 ، وسط سيطرة بيعية من قبل المستثمرين الأجانب ، وانخفص المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.35% عند مستوى 14685 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.6% عند مستوى 2830 نقطة ، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.63% عند 4186 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 196 سهما ، ارتفع منهم 82 سهما ، وتراجع 31 سهما ، فيما استقر 83 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافي قيمة 89.14 مليون جنيه.

فيما سيطر التوجه البيعي علي تعاملات المستثمرين العرب والأجانب ، بصافي قيمة 24.6 مليون جنيه ، و 64.53 مليون جنيه علي الترتيب.