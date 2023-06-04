التباين يسيطر على مؤشرات البورصة منتصف تعاملات اليوم الأحد

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد 4-6-2023، بعد تحول المؤشر الرئيسي EGX30 ، نحو الهبوط بـ0.19% ، مسجلا مستوى 17499 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، نحو 2.97%، ومسجلا 3387 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 2.34% عند 5043 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة 201 سهم، ارتفع منها 109 أسهم، فيما تراجع 29 سهما، واستقر 63 دون تغيير.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، قيمة 61.6 مليون جنيه، و29.7 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 90.3 مليون جنيه.

