التباين يسيطر على مؤشرات البورصة بداية تعاملات اليوم

سيطر الأداء المتباين على مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 5-4-2023، وسط توجه بيعي من قبل المستثمرين العرب.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.06% عند مستوى 16987 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 0.4%، عند مستوى 2967 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.17% عند 4455 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 178 سهما، ارتفع منها 53 سهما، فيما تراجع 34 سهما، واستقر 91 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 6.45 مليون جنيه، و5.51 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 11.96 مليون جنيه.