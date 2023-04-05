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التباين يسيطر على مؤشرات البورصة بداية تعاملات اليوم

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وهبط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.06% عند مستوى 16987 نقطة.

التباين يسيطر على مؤشرات البورصة بداية تعاملات اليوم
جهاد سالم

جهاد سالم

11:27 ص, الأربعاء, 5 أبريل 23

سيطر الأداء المتباين على مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 5-4-2023، وسط توجه بيعي من قبل المستثمرين العرب.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.06% عند مستوى 16987 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 0.4%، عند مستوى 2967 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.17% عند 4455 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 178 سهما، ارتفع منها 53 سهما، فيما تراجع 34 سهما، واستقر 91 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 6.45 مليون جنيه، و5.51 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 11.96 مليون جنيه.

جهاد سالم

جهاد سالم

11:27 ص, الأربعاء, 5 أبريل 23