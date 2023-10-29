التباين يسيطر على مؤشرات البورصة المصرية في التعاملات الصباحية اليوم الأحد

سيطرت التحركات المتباينة على مؤشرات البورصة المصرية، في التعاملات الصباحية اليوم الأحد 29-10-2023، وسط توجهات بيعية للمستثمرين المصريين والأجانب.

وتراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30، بنسبة 0.26%، مسجلا مستوى 23202 نقطة.

فيما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.81%، عند مستوى 4374 نقطة.

وارتفع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 0.46%، عند مستوى 6608 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 181 سهما، ارتفع منهم 47 سهما، فيما تراجع 14 سهما، و استقر 120 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 451 ألف جنيه، و 4.64 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 5.09 مليون جنيه.