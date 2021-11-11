التباين يسيطر على «صناديق الاستثمار» خلال الأسبوع الماضى

سيطر الأداء المتباين على وثائق صناديق الاستثمارخلال الأسبوع الماضى، لتعكس حالة مؤشرات البورصة، واتجهت النسبة الأكبر من الوثائق نحو التراجع بعد أداء قوى خلال الأسبوعيين الماضيين.

وفى سياق متصل استكملت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضى إرتفع مؤشر البورصة الرئيسى EGX30، بواقع %1 ليغلق عند 11612 نقطة، وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %6.1 عند مستوى 2165 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بـ%4.65 مسجلا مستوى 3146 نقطة.

وفقد رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة خلال الأسبوع الماضى، نحو %1.5 بما يعادل 11.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 735.2 مليار جنيه مقابل 746.3 مليار جنيه، مستوى إغلاق الأسبوع السابق له.

الهبوط يخيم على «المتوازنة» باستثناء 3 لاعبين

ومالت معظم الصناديق المتوازنة، نحو التراجع الأسبوع الماضى باستثناء 3 صناديق تمكنت من الصعود المحدود.

وسجل صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان»، اعلى نسبة ارتفاع بلغت %0.55 ليصل سعر وثيقته إلى 351.71 جنيه، تلاه صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» بـ %0.28 وبقيمة 239.26 جنيه للوثيقة، واخيرا صندوق بنك مصر الأول بارتفاع %0.06 وبقيمة 196.39 جنيه للوثيقة.

وعلى الجانب الآخر جاء صندوق مصر الخير على رأس الصناديق الهابطة بـ%1.85 وبقيمة 14.18 جنيه للوثيقة، وفى المركز الثانى بين الأكثر تراجعا جاء صندوق البنك الأهلى الاول بـ%0.66 وبسعر 44.97 جنيه للوثيقة، وحل صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسي» بالمركز الثالث بنسبة هبوط %0.63 لتصل وثيقته إلى 277.8 جنيه للوثيقة.

«تعمير» يقود حملة الهروب من تراجع «الأسهم»

وألقى التباين فى اداء مؤشرات البورصة الاسبوع الماضى مابين ارتفاع EGX30 الرئيسى نحو %1 وهبوط السبعينى بما يزيد عن %6، ألقى بظلاله على وثائق صناديق الأسهم، وتمكن عدد قليل منها من الصعود، فيما سلك الاغلبية المسار الهابط.

وجاء على قمة الصناديق المستفيدة من صعود EGX30، صندوق بنك التعمير والإسكان «تعمير» بـ%0.61 وبقيمة 200.58 جنيه للوثيقة، وارتفع صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين gig بـ %0.56 مسجلا 314.55 جنيه للوثيقة الواحدة محتلا المركز الثانى.

واقتنص صندوق بنك الكويت الوطنى «نماء»، المركز الثالث بـ%0.38 لتصل وثيقته إلى 15.7 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك MID الاول بالمركز الرابع بـ%0.28 وبسعر 554.3 جنيه للوثيقة، وجاء خامسا صندوق بنك قناة السويس «الأجيال» بـ%0.19 وبقيمة 14.5 جنيه للوثيقة الواحدة.

«جمان» يقتنص صدارة «النقدية»

واصلت وثائق الصناديق النقدية التى لا تتأثر بتحركات البورصة االصعود المحدود – الأسبوع الماضى.

واقتنص صندوق البنك العربى الأفريقى «جمان» المركزالأول بارتفاع %0.182 لتسجل وثيقته 348.39 جنيه، تلاه صندوق كريدى أجريكول مصر الثالث، بارتفاع %0.18 وبقيمة 1084.18 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الثالث حل صندوق البنك الأهلى المتحد «ثروة» بـ%0.179 وبقيمة 282.82 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك قطر الأهلى الوطنى «ثمار» فى المركز الرابع بـ%0.178 وبقيمة 437.54 جنيه للوثيقة.

وحل خامسًا صندوق بنك القاهرة الثانى النقدى بنسبة ارتفاع %0.178 وبقيمة 34.57 جنيه للوثيقة

و«المصري» الأول بـ «الدخل الثابت»

كما ارتفعت وثائق صناديق الدخل الثابت بنسب محدودة – كعادتها – وجاء فى مقدمتها صندوق البنك العقارى المصرى «المصري» بـ%0.5 وبلغ سعر وثيقته 254.4 جنيه.

وحل صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» بالمركز الثانى بنسبة صعود بلغت %0.19 مسجلا 28.27 جنيه للوثيقة، وثالثا صندوق البنك الأهلى الثامن بـ%0.19 وبلغ سعر وثيقته 1906.16 جنيه.

الأفول الجماعي يضرب «الإسلامية»

وسيطر التراجع الجماعى على كافة وثائق الصناديق الإسلامية، الأسبوع الماضى، وتمكن صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق»، من تكبد أقل نسبة تراجع بنحو %0.33 لتصل وثيقته إلى 14.7 جنيه.

وجاء صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة»، بالمركز الثانى بين الأقل تضررا من الهبوط بنحو %0.38 لتصل وثيقته إلى 18.14جنيه، لحقه صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال»، بالمركز الثالث بتراجع %0.99 وبسعر 200.2 جنيه.

وحصد الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان»، المركز الرابع بتراجع %1.14 وبقيمة 99.65 جنيه للوثيقة، وحل صندوق بنك مصر الرابع – خامسا – بهبوط %1.2 مسجلا 90.44 جنيه للوثيقة.

وارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية – بشكل محدود، كعادتها – بقيادة صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» الذى صعدت وثيقته بنسبة %0.178 لتصل إلى 270.65 جنيه.

وجاء صندوق بنك البركة «البركات»، بالمركز الثانى بارتفاع %0.156 وبقيمة 121.88 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك أبوظبى الإسلامى النقدى، فى المركز الثالث بنسبة %0.13 لتصل وثيقته إلى 201.4 جنيه.

وهبطت وثائق الصناديق الإسلامية المتوازنة – جماعيا – وسجلت وثائق صندوق بنك عودة المتوازن «إزدهار» أقل نسبة تراجع بـ%1.12 لتصل إلى 157.08 جنيه للوثيقة، ثم وثائق صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بـ%2.65، وبسعر 102.2 جنيه للوثيقة.

نجاة «تحديد الأصول» وتأرجح «حماية رأس المال»

ونجت وثيقتى تحديد الأصول، من التراجع – الاسبوع الماضى -، حيث ارتفعت وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، نحو%0.57، لتصل إلى 173.78 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى بـ%0.51 لتصل إلى 129.32 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.15 ليصل سعر الوثيقة إلى 216.78 جنيه.

وتباين أداء وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، حيث ارتفعت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بواقع %0.76، لتصل إلى 532.55 جنيه، بينما انخفضت وثيقة صندوق البنك العربى الافريقى «جارد» بنسبة %0.41، لتسجل 16.29 جنيه.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.