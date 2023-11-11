التباين يسيطر على توقعات حركة البورصة خلال الأسبوع الجاري

تباينت آراء المحللين الفنيين بشأن حركة البورصة المصرية في تعاملات الأسبوع الجاري، إذ رجح بعضهم تعرض EGX30 لعملية جني أرباح عقب الارتفاعات الكبيرة المحققة والمستويات التاريخية، بينما يميل آخرون إلى استمرار الصعود.

ومع إغلاق تداولات الأسبوع الماضي، صعد EGX30 بنسبة 7.39% إلى 24312 نقطة وكذلك EGX70 بواقع 5.58% إلى 4658 نقطة و EGX100 بمعدل 4.98% إلى 6908 نقاط.

وارتفعت تداولات الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية إلى 21.51 مليار جنيه مقابل 21.05 الأسبوع السابق عليه، وصعد رأس المال السوقي بنحو 6.32% إلى 1.632 تريليون جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب على الأسهم المقيدة للبيع بصافي قيمتي 755.6 و125.6 مليون جنيه على الترتيب، فيما سجل الأجانب صافي شراء 881.2 مليون.

وقال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، إن صعود EGX30 الأسبوع الماضي نتج عن حشد القوى الشرائية على الأسهم المتداولة من قبل المؤسسات المالية المصرية والعربية.

وتوقع استمرار ارتفاع EGX30 أعلى منطقة الدعم 24 ألف نقطة وتحقيق مستويات تاريخية جديدة.. مرجحا أن يشهد EGX70 استقرارا أعلى مستوى الدعم 4600 نقطة الأمر الذي سيدفعه لاختراق 4660 .

ومن جانبه، قال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة “كايرو كابيتال” لتداول الأوراق المالية، إن سهم البنك التجاري الدولي دعم EGX30 على مدار جلسات الأسبوع كأكبر المؤثرين بالإيجاب على نقاط المؤشر.

وأوضح أن المؤشر تعرض لعمليات جني أرباح خلال جلسة الخميس الماضي، مشيرًا إلى أنها موجة تصحيحية طبيعية.

وتابع: إن EGX30 ربما يتعرض لموجة تصحيحية جديدة نتيجة الصعود القياسي الأسبوع الماضي، مستهدفًا مستوى الدعم 23400 نقطة.

ولفت إلى أن المؤشر سيواصل الصعود بعد الموجة التصحيحية إلى نقطة المقاومة المستهدفة وتتمثل في مستوى 27 ألفا.