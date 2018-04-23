التباين يسيطر على تعاملات البورصة فى ختام تعاملات الاثنين

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعربوصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.02% عند مستوى 18080نقطة.بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.28% عند مستوى نقطة.كما هبط المؤشر «EGX100»ال

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.02% عند مستوى 18080نقطة.

بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.28% عند مستوى نقطة.

كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.04% عند مستوى 2273 نقطة.

بينما صعد مؤشر «EGX50» بنسبة 0.79% عند مستوى 3087 نقطة، فى حين صعد نظيره العشرينى بنسبة 1.25% عند مستوى 18367نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 1.8 مليار جنيه تقريبا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بصافى قيم تداولاهت قدرها 145.3مليون جنيه و192.2 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 23 مليون جنيه و21.5مليون جنيه و28.1 مليون جنيه و264.7 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأحمر و الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 83سهم من إجمالى 185سهما متداولا،بينما هبط 67 وبقى 35 دون تغير.

