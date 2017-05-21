التباين يسيطر على تعاملات البورصة بمنتصف تعاملات الأحد

رجب عزالدينتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد بداية الأسبوع وسط اتجاه بيعى للأفراد المصريين والمؤسسات العربية.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بشكل متأرجح بنسبة 0.11% إلى 12966نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.04% ليصل إلى 590 نقطة حتى المنتصف



رجب عزالدين

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد بداية الأسبوع وسط اتجاه بيعى للأفراد المصريين والمؤسسات العربية.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بشكل متأرجح بنسبة 0.11% إلى 12966نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.04% ليصل إلى 590 نقطة حتى المنتصف.

وبلغت قيمة التداولات 411 مليون جنيه على الأسهم فقط،واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 5.5 مليون جنيه و2.5 مليون جنيه و5.5 مليون جنيه على التوالى بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات 9 ملايين جنيه ومليون جنيه و3.5 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 77 سهما من إجمالى 163 سهما متداولا، بينما هبط 44 وبقى 42 دون تغير.

وتترقب البورصة المصرية، نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية، المقرر اليوم الأحد، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، والتي تشير كثير من التكهنات والتقارير البحثية إلى اتجاه المركزي إلى تثبيت الفائدة، إذا لم تحمل الظروف أي مفاجئات جديدة.

وتوقع كل من بنكي الاستثمار “برايم” و”اتش سي” اتجاه المركزي لتثبيت الفائدة، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، رغم مطالبة صندوق النقد لمصر بالسيطرة على التضخم، وإشارته إلى تحريك الفائدة، كأحد الحلول.

جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية قد قررت، في أخر اجتماع لها، الإبقاء على سعرى الإيداع والإقراض دون تغيير عند 14.7% و15.75% على التوالي، وتجدر الإشارة إلى أن العام الماضي شهد رفع أسعار الفائدة بإجمالي 550 نقطة أساس.

وأكد محللون وتقارير فنية أن مؤشر البورصة الرئيسي “egx30″، بشكل عرضي مائل للهبوط الطفيف، خلال تداولات الأسبوع الحالي، استعداداً لاختراق مستوى 13100 نقطة.

وقال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني ببنك الكويت الوطني للاستثمار بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، إن السوق مرشحة لتحركات مماثلة للأسبوع الماضي، مشيراً إلى أنه يتحرك بشكل عرضي مائل للهبوط الطفيف هذا الأسبوع، بين مستويات 12720 و13100 نقطة.